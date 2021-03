Madrid no acatará el cierre perimetral en el puente de San José y Semana Santa, acordado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles. "Madrid no se va a cerrar perimetralmente", ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

Escudero ha aludido a que, en base al real decreto del Estado de Alarma, la competencia para tomar estas decisiones recae en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El perimetraje de la comunidad lo que puede traer consigo es aumento de casos a nivel local", ha afirmado Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que el cierre entre comunidades acordado este miércoles es "de obligado cumplimiento, tanto de iure como de facto" porque "todas las comunidades autónomas estarán cerradas".

"No es una decisión de carácter político, sino técnico"

La Comunidad de Madrid es la única que ha votado en contra en la reunión del Consejo Interterritorial, mientras que Cataluña no ha emitido su voto. Escudero ha señalado que esta decisión no es de "carácter político, sino técnico". "Cada vez que ha hecho, ese cierre no ha permitido no ha permitido el control de los contagios", ha criticado el consejero.

Tanto Escudero como el viceconsejero de Sanidad y Plan COVID, Antonio Zapatero, han justificado la excepcionalidad de Madrid por su alta densidad de población. Según Zapatero, "hay evidencia científica de que la densidad de población es un factor de riesgo en la transmisión del virus y Madrid tiene el doble de densidad que las siguientes comunidades".

"Lo que hemos visto tanto en octubre, en diciembre o en enero [cuando se han aplicado cierres perimetrales], es que con ese aumento de densidad limitado a una unidad uniprovincial, los casos aumentaron", ha apuntado Zapatero.

Escudero ha calificado de "incomprensible" que "un ciudadano de Madrid no pueda ir a otra ciudad española y sí pueda hacerlo un francés o un belga", y que Baleares o Canarias, las dos únicas comunidades no sometidas al cierre, puedan recibir turistas extranjeros y no nacionales.