Los bares y restaurantes en España forman parte de la cultura del país. Salir de cañas, tapear en la barra o comer en grupo en una terraza aprovechando el buen tiempo son acciones intrínsecamente ligadas a nuestra forma entender la vida y relacionarnos con los demás. Costumbres que desde hace ya más de un año sufren las consecuencias de la crisis sanitaria a través de sucesivas y cambiantes restricciones.

Si bien es cierto que la pretensión de este freno a la interacción social ha buscado siempre contener el virus, lo cierto es que el sector palidece al hacer una cuenta que, según la patronal, arroja pérdidas de 65.000 millones de euros y cierres que alcanzan los 85.000 negocios. Persianas bajadas por la incapacidad de hacer frente a la situación y que esconden impagos, deudas y amenazas de desahucio.

En el caso de Ion, hasta febrero dueño de un bar en el pueblo de Cuntis (Pontevedra), un burofax con ultimátum de desalojo dio al traste con su esperanza de poder renegociar el contrato de alquiler y crecer en el sector. Un objetivo de progreso ya conseguido por Nino, propietario de un conocido restaurante en Bilbao y arrendador de tres locales dedicados a la hostelería, cuya aparente estabilidad se ha visto duramente golpeada por la incertibumbre sanitaria y la "voluntaria dejadez en el pago", nos cuenta, de un inquilino que, al contrario, desdeña cualquier tipo de acuerdo.

Hosteleros 'con la soga al cuello' y sin perspectiva de mejora

La de Ion y Nino son las dos caras de un mismo problema que, tal y como subrayan desde Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), "debe ser analizado pormenorizadamente caso a caso para evitar situaciones de desequilibrio", asegura para RTVE.es su presidente, José Luis Yzuel.

Ion inició su actividad en el sector en noviembre de 2019, solo unos meses antes de la pandemia. "En aquel inicio nos fue muy bien, pero luego todo se nos empezó a torcer", afirma. Tras la declaración del primer estado de alarma, empezó a tener serias dudas sobre la viabilidad del negocio: "Empezamos a registrar caídas del 70 u 80 % en los ingresos e intentamos negociar una rebaja del alquiler, pero nos encontramos con la negativa de unos propietarios que no querían reconocer la crisis en la que nos encontrábamos".

“Empezamos a registrar caídas del 70 u 80 % en los ingresos e intentamos negociar una rebaja del alquiler“

Pese a que en un principio la relajación de restricciones del verano permitió una apertura con ingresos a medio gas, las nuevas olas del virus dieron forma al peor de los escenarios. "Después de estar poniendo dinero de mi bolsillo llegó un momento en el que no pudimos pagar, volvimos a intentar negociar a través de escritos y meses después recibimos la carta de desahucio". Para Ion y para su pareja, también partícipe del negocio, el anuncio que fijaba el 15 de febrero como fecha tope para pagar las mensualidades atrasadas o la ejecución judicial del desalojo del local fue un jarro de agua fría, ya que su idea era continuar. "No queríamos marcharnos, hablamos con nuestro abogado y sabíamos que en caso de juicio podíamos haber evitado el desahucio por falta de actividad, pero la evolución de la crisis y la amenaza de la notificación nos llevó a coger nuestras cosas y marcharnos en la fecha indicada", destaca. Hoy reconoce que su situación es complicada, pero no pierde la fe en volver a regentar un bar: "Logramos recuperar parte de los enseres en los que invertimos y mantenemos la esperanza de instalarnos en otro lugar cuando todo esto pase".

Nino detrás de la barra de su restaurante en el conocido barrio de Santutxu, en Bilbao.

La casuística en este asunto es tan amplia como locales siguen en activo. Establecimientos como el de Nino, en Bilbao, quien tras tres décadas en el sector nunca imaginó tener que enfrentarse a una situación como la de ahora. "No estamos bien, hemos reducido plantilla y también acudimos a un préstamo ICO por la falta de liquidez teniendo que rehipotecar un negocio que ya estaba pagado", recalca.

Poseedor de otros tres locales, reconoce que la pandemia le ha llevado a condonar parte de la renta pactada con sus inquilinos, aunque su comprensión ha chocado con alguien que, asegura, se ha desvinculado de toda responsabilidad de pago aprovechándose de las circunstancias. "De los arrendatarios, dos son dignos pagadores a los que se les ve vinculación y ganas de intentar salir adelante, pero hay un tercero que ya era mal pagador antes y ahora se ha desentendido". Con una deuda que Nino cifra en 51.000 euros, ni siquiera la posibilidad de una salida amistosa ha logrado dar respuesta a la encrucijada: "Amistosamente le ofrecimos dejar el local en diciembre asumiendo la mitad de ese descubierto, pero la respuesta fue negativa". Ante la imposibilidad de un nuevo pacto, Nino lamenta que solo queda la opción de denunciar: "Ahora hay un aval que se ha mandado ejecutar, pero es una fianza insuficiente así que no tendremos más remedio de acudir a los tribunales si no accede a negociación".