La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este martes a la presidenta y aspirante a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que se posicione sobre si pactará con Vox tras el 4 de mayo para "evitar" que las formaciones de izquierda entren en el Gobierno, al tiempo que ha manifestado que su partido "no tiene problemas" en llegar a un acuerdo con los 'populares' porque en temas económicos comparten posiciones para reactivar la economía y "sacar Madrid adelante".

"Me gustaría escucharle en estos días (a Ayuso) que contará con nosotros y que evitará que la izquierda entre en Madrid", ha destacado la candidata en un encuentro con empresarios organizado por Madrid Foro Empresarial, un mensaje que también trasladó este domingo en el arranque de campaña el presidente del partido, Santiago Abascal, emplazando al líder ‘popular’, Pablo Casado, a que se pronuncie sobre si está dispuesto “a impedir que los cumunistas" entren en el Gobierno madrileño, después de que en octubre le dijese 'hasta aquí hemos llegado', con motivo de la moción de censura a Pedro Sánchez.

A juicio de Monasterio, su partido es "la garantía" para lograr que la izquierda no entre en el Gobierno y el voto a su formación es "el voto seguro" para que no se hagan políticas de izquierda en Madrid. "No tenemos miedo a defender y proteger lo que tanto le ha costado a nuestros empresarios sacar adelante", ha dicho la candidata, tras criticar que el PP, cuando estaba al frente Mariano Rajoy, tuvo "miedo" de revertir las políticas de izquierda y no consiguió desmonar "las redes de subvención".

La candidata también se ha mostrado muy crítica con Ciudadanos, a quien ha calificado como "el partido de las tres traiciones" y ha insistido en que no es una formación "fiable" de cara a los votantes: "La primera traición fue en Cataluña, cuando en el último segundo abandonaron a los suyos; la segunda, la de Albert Rivera, porque si hubiera alcanzado un acuerdo con Sánchez no tendríamos a Pablo Iglesias en el Gobierno; y, la tercera, la autotraición de los gobiernos de Murcia o Madrid", ha señalado.

“Si fuera Arrimadas, no me atrevería a subirme a un atril“

La líder de Vox ha acusado a Ciudadanos de "entregarse a la izquierda" y le ha culpado de provocar las elecciones. "Si fuera Arrimadas, no me atrevería a subirme a un atril", ha aseverado, al tiempo que ha dicho que "no pueden" estar en un mismo gobierno con gente "que no tiene clarosl sus principios, ni su ADN".

También ha tenido palabras para el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de imponer una agenda ideológica que obliga a los empresarios a convertirse "prácticamente en la Inquisición", porque si no asumen su "moralina" son "multados". No obstante, ha reclamado el derecho a "disentir" y ha dicho que esa "rebeldía" va a llevar a muchos madrileños a votar a Vox el 4 de mayo.