Aunque la presidenta madrileña y candidata a la reelección en las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, se ha marcado como su "rival" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el tono ha subido considerablemente este lunes entre ella y el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, entre reproches mutuos por las colas del hambre y las cifras de los muertos en pandemia. Ambos se han echado en cara las palabras que ha dicho su adversario y las han tildado de "ofensivas" y de "miserables", respectivamente.

Pero, en términos generales, la campaña este lunes ha estado protagonizada por las propuestas de los candidatos con medidas muy diversas que van desde la subida de las pensiones no contributivas hasta acabar con la temporalidad de los trabajadores interinos de la Administración.

Por otra parte, el primer día laborable de campaña electoral también ha estado marcado por la reacción de los principales partidos a la encuesta del CIS que señala que sigue habiendo un importante porcentaje de votantes indecisos. Ayuso dice que, aunque las encuestas reflejan una buena tendencia para el PP, no se debe dar nada por sentado y Gabilondo hace un llamamiento a la participación para que se pueda formar un gobierno progresista y moderado con él al frente. Ciudadanos da por hecho que, pese a que lo que diga el CIS, entrarán en la Asamblea y Más Madrid pide a los indecisos que provoquen la salida de Ayuso de la Puerta del Sol.

Por otra parte, Gabilondo ha sugerido a su homólogo de Unidas Podemos Pablo Iglesias , que reconsidere su apuesta de una subida de impuestos en la Comunidad. "Yo no los voy a tocar", ha insistido, aunque ha mantenido su 'no' a pactar con el líder morado porque no está de acuerdo con sus planteamientos ni con el "extremismo".

... Y Ayuso se defiende y contraataca: "Es miserable"

Por su parte, la candidata 'popular' a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las acusaciones al decir que "están retorciendo" sus palabras sobre las colas del hambre de forma "insensata y mezquina". "Yo no soy quien provoca las colas del hambre, están producidas por medidas que se han tomado de manera drástica y han provocado una ruina para muchas familias", ha señalado la presidenta, en referencia al Gobierno central. Desde su Ejecutivo, ha dicho, "nadie frivoliza con su situación", sino que son sus "adversarios los que dan lecciones", aquellos que a su juicio, con sus políticas, "hubieran triplicado la cola por cuatro".

Además, ha contraatacado a Gabilondo y le ha retado a que "demuestre con cifras reales" que la mortalidad por COVID en la región es "muy superior a la media nacional", tal y como ha afirmado el candidato socialista este lunes durante un desayuno informativo con Europa Press. Unas declaraciones que a juicio de la líder 'popular' son "miserables" y "mezquinas".

“�� @IdiazAyuso exige a Gabilondo que rectifique sus mentiras sobre la mortalidad en Madrid: “Es falso, y hablar de muertos, como si fuesen de unos o de otros, por interés electoralista es miserable.”#VotaLibertad �� #YoConAyuso pic.twitter.com/Grouxlh09e“ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 19, 2021

"Me sorprende que el candidato de Sánchez, que no sabe y que oculta las cifras de fallecidos de la pandemia, tenga el arrojo de decir cómo se ha comportado la mortalidad en Madrid", ha criticado Ayuso durante una visita a una carpa del PP de Chamberí, en Madrid, donde ha "exigido" al PSOE que "rectifique" porque es "rotundamente falso": "La mortalidad en Madrid no ha sido la mayor en la primera ola, y no digamos en la segunda y en la tercera", ha aseverado.

Ayuso ha celebrado un acto en Fuenlabrada entre numerosos asistentes y con cierto agolpamiento. RTVE

Por la tarde, Ayuso ha reivindicado Madrid como un lugar de "libertad" pese a los intentos "de controlar nuestras vidas" por parte del Gobierno central, en un acto en Fuenlabrada donde ha estado rodeada de una multitud de gente y sin grandes distancias de seguridad. Allí le han recibido varios hosteleros con carteles en los que le daban las gracias. Y es que tirar una caña en Madrid se ha convertido en una cuestión política y Ayuso en la reina de los hosteleros. Lo cuenta Diana Fresneda en este reportaje.