Seis candidatos de los principales partidos se presentan a las elecciones del 4M en Madrid pero el primer día de campaña ha quedado muy claro que todo se reduce a dos bloques y dos posibles gobiernos: uno de corte derecha y otro de izquierda.Todos los líderes nacionales, salvo el del PP, han entrado en este duelo este domingo y han llamado a los madrileños a elegir en estas elecciones que pueden condicionar también el futuro de la política nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es para la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el verdadero "candidato" del PSOE y no Ángel Gabilondo, pero Sánchez ha evitado entrar en la confrontación y no la ha mencionado en ninguna ocasión. En cambio, ha llamado a elegir entre las "dos únicas opciones posibles": un Gobierno "progresista" y por la "justicia social", y "el Gobierno de Colón", de “odio, exclusión social, ultraderecha y corrupción”.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado por su parte a Ayuso por querer "cambiar" a Cs por Vox en el Gobierno regional y ha vuelto a apostar por la fórmula del anterior ejecutivo PP-Cs porque es lo que "funciona". El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha defendido la "empatía" de su candidata, Mónica García, frente al "poco corazón" de Ayuso y ha llamado a movilizar todo el voto de izquierdas para neutralizar el de la gente con "privilegios". Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha fijado como objetivo "derrotar a los comunistas" y ha emplazado a Casado a decir si pactará o no con Vox tras el 4M. Y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que es también el candidato al 4M, ha cargado también contra Ayuso por usar a los madrileños como "gasolina" para "incendiar España".

Sánchez evita mencionar a Ayuso pero Gabilondo aclara: "El candidato soy yo"

Para Pedro Sánchez, no hay otras opciones que elegir entre un “gobierno serio” y “progresista” liderado por Ángel Gabilondo en Madrid y “el Gobierno de la Plaza de Colón”, entre "la corrupción", que es "la seña de identidad del PP" en Madrid, y un Gobierno "que no deje a nadie atrás, que piense en todos para avanzar juntos". Así, desde la sede del PSOE en Ferraz, ha pedido el voto para que en Madrid haya, tras 26 años de hegemonía del PP, "un gobierno de izquierdas y sin extremismo”, que “mire a Europa” y apueste “por lo que importa”.

Pero lo que ha llamado la atención de su intervención es que no ha recogido ninguna de las críticas que Ayuso le lanzó el día anterior durante el inicio de campaña del PP, cuando le mencionó en múltiples ocasiones e, incluso, situó al presidente del Gobierno como su “rival”. Sánchez, que ha afirmado que la recuperación económica y social de España está cerca gracias a la vacunación, sí que ha cargado contra el PP por "enredar siempre" y "tratar de evitar que España resurja y se recuperen". "Intentaron todo tipo de pretextos para que España no recibiera ni un solo euro de los fondos europeos", ha criticado: "Dicen que aman mucho a España, pero solo la aman si están en el Gobierno. Si no, es mejor que España se hunda, que ya llegarán ellos para salvarla o, por lo menos, para volver a gobernarla y reanudar su pillaje".

“Se abren dos caminos en Madrid: el de la recuperación justa con un Gobierno serio del @PSOE y Ángel Gabilondo o el Gobierno de Colón que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción. El #4M votemos por nuestras convicciones, para que gane Madrid#HazloXMadrid#VotaPSOE�� pic.twitter.com/ZcPBYIqWVk“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 18, 2021

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, sí que ha respondido a Ayuso y se ha dirigido a ella de forma directa: “Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo, Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo, señora Ayuso”. “Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez", ha proseguido, aún dirigiéndose a ella, y ha añadido: “Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios: El virus, Sánchez, Toni Cantó, Sánchez”. También se ha referido a las palabras de Ayuso, cuando este sábado dijo que “a lo mejor” los españoles le “deben tres” si gana las elecciones porque podría suponer el fin del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: “Madrid no te debe tres, tú nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez”.