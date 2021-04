El candidato de Unidas Podemos en las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha considerado "gravísimo" que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, dude de la veracidad de las amenazas de muerte que ha recibido él, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasaka, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y ha anunciado que "valorará" estar en "ningún espacio" con Vox, como acudir a debates, por "amparar el terrorismo".

En una entrevista en La Hora de la 1, el líder de Podemos se ha referido así a las declaraciones que ha hecho Monasterio sobre las cartas con balas en Las Mañanas de RNE, en las que condenaba todo lo que sea violencia, pero en la que mostraba sus dudas sobre las amenazas. "De Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda", ha afirmado la candidata de Vox el 4M.

Monasterio (Vox) cuestiona las amenazas de muerte a Iglesias y Marlaska: "No nos creemos nada"

Al ser preguntado por estas palabras, Iglesias ha pedido a Vox que se retracte. "Me parece gravísimo que una fuerza política que hace abiertamente apología de la dictadura ponga en cuestión que haya recibido esas balas", ha lamentado. "Es inaceptable y nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox", ha anunciado, para a continuación referirse a no estar en ningún debate en el que esté también esta formación.

Además, el candidato de Unidas Podemos ha denunciado el "blanqueamiento mediático" de la formación de Santiago Abascal, por lo que ha instado a los medios de comunicación a tratar a los que "ampara el terrorismo". "Son las cosas que dice Vox lo que genera este clima", ha advertido.

A su juicio, "no se puede normalizar esto. Ante una amenaza terrorista, si hay una fuerza política que lo pone en duda, es una prueba más de que están fuera de los marcos constitucionales y democráticos".

El cartel de los 'menas'

Respecto al cartel de Vox en el Cercanías de Sol sobre los menores extranjeros no acompañados, los llamados 'menas', Iglesias ha apuntado que está "claramente inspirado en carteles de Alemania nazi".

Además, sobre que un juez haya rechazado retirar los polémicos carteles, ha vuelto a reiterar sus críticas a la justicia y a la "normalidad democrática".

"Hay un problema con una parte de la judicatura en España. Es gravísimo. Lo que está ocurriendo en este país no tiene nombre. Se genera un clima que cualquiera se atreve a hacer política... Es una señal claro de que si luego lo denuncia a lo mejor los jueces dicen que no es para tanto. Esta situación no es de normalidad democrática, digan lo que digan", ha señalado.