La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al Ejecutivo de "despreciar", "reírse", "ignorar" y "puentear" al Consejo de Estado y sus informes relativos a los fondos europeos o sus recomendaciones para impulsar una legislación para no recurrir al estado de alarma contra la pandemia del coronavirus, algo que ha negado tajantemente la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En la sesión de control en el Congreso, Calvo ha defendido que el Consejo de Estado es un órgano consultivo y que "en términos generales" siguen sus preceptos, al tiempo que ha sostenido que al Ejecutivo "no le suplanta ningún órgano" porque el Gobierno "es el órgano que sale directamente de las urnas".

También ha avisado de que "igual" el PSOE "va a tener que ir por Europa contando lo que opina el señor Casado de la democracia" y ha recordado que fueron "notables" las ocasiones en las que el Gobierno de Mariano Rajoy "se desviaba" de los criterios de ese órgano consultivo.

Además, Calvo ha vuelto a reprochar al PP que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siga sin renovarse después de dos años en funciones. Gamarra ha defendido que los 'populares' no han pactado la reforma que pretendía el Gobierno porque no son "trileros", sino "garantes del Estado de Derecho" y que siguen "en el mismo lugar, atendiendo lo que dice el Consejo de Estado".

Una vez más Gamarra ha instado al Ejecutivo "coger" el 'plan b jurídico' que ha ha planteado el PP para dar seguridad a la desescalada a las comunidades ante el fin del estado de alarma, pero Calvo no se ha pronunciado al respecto pese a que la portavoz 'popular' ha recordado que la propia vicepresidenta prometió una reforma.

El PP propone a Sánchez un "plan B jurídico" cuando decaiga el estado de alarma: "Sánchez no plantea alternativa"

El ministro ha respondido de esta forma al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que le ha reprochado que permitiera la "violencia de la extrema izquierda" en el acto que celebró este partido en Vallecas en la precampaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid , avisándole de que no podía "escudarse" en las detenciones posteriores que "acreditan la gravedad" de lo que ocurrió en la llamada 'plaza roja'.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado a Vox que tanto él como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a estar "ojo avizor" para que los menores extranjeros o las personas de diferente orientación sexual, de género o religiosa "no sean señalados por fascistas" como los dirigentes del partido que lidera Santiago Abascal.

Espinosa insiste en señalar a los MENA y Calvo replica que Vox "no debería caber" en la política española

Espinosa insiste en señalar a los MENA y Calvo replica que Vox "no debería caber" en la política española

Por otro lado, Calvo ha criticado la campaña de Vox contra los niños inmigrantes en la Comunidad de Madrid, porque es una muestra de "inhumanidad y odio", además de ser una "falacia" . Lo ha dicho en la respuesta al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha insistido este miércoles en señalar el dinero que se destina a la atención de los menores extranjeros no acompañados, "mientras los españoles e inmigrantes legales están en las colas del hambre".

Al respecto, Díaz ha recordado que el Gobierno ha desplegado la mayor protección social en la historia democrática del país y se ha salvado a más de seis millones de trabajadores "con el voto de su partido en contra" y le ha advertido de que en "España no cabe el odio, el racismo y la vulneración de los derechos humanos".

La vacunación de los trabajadores de los supermercados

En una pregunta de la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua sobre si el Ministerio de Sanidad incluirá a los trabajadores de supermercados, cuidados y hogar como esenciales en la estrategia de vacunación, la ministra, Carolina Darias ha reconocido que tienen derecho a ser priorizados, pero ha defendido que, por el momento, se siga estableciendo la edad como el criterio principal para recibir las dosis.

05.27 min Aizpurua pide que cajeras y cuidadoras sean incluidas como esenciales en la estrategia de vacunación: "Hagan lo que es de justicia y vacúnenlas"

"Empatizo con el colectivo que ha citado. Una de las cuestiones de más dificultad es señalar qué colectivo priorizamos ante la llegada de dosis limitadas. Pero el factor de riesgo más importante es la edad, eso es lo que ha priorizado la estrategia. Claro que todos esos colectivos tienen derecho a vacunarse, pero el criterio por edad es lo más justo porque todos tienen legitimidad", ha esgrimido.

Aizpurua, por su parte, ha lamentado que, por ejemplo, los cajeros de supermercados "ya no son esenciales". "Los hemos invisibilizado. No se está protegiendo por igual a todos los que son esenciales. Cajeros y cuidadores del hogar son esenciales para trabajar, pero no para vacunar", ha denunciado.