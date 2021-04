El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado a Vox que en campaña electoral "no vale todo" y le ha pedido responsabilidad por "hacer publicidad engañosa" con los carteles electorales para las elecciones del 4 de mayo en Madrid, en los que compara el gasto público mensual para mantener a menores extranjeros inmigrantes con las pensiones de jubilados españoles con este texto: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes".

"Hay que ser responsables, no se puede hacer publicidad engañosa, en campaña no vale todo", ha dicho Casado en el Congreso tras la sesión de control al Ejecutivo, en la que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha criticado el "odio" de Vox y ha dicho que "no tiene cabida en la política española".

Sobre los carteles electorales de Vox, el líder del PP ha dicho que la formación que lidera Santiago Abascal ha rechazado "una ley contra la ocupación ilegal y están negando el incremento de la delincuencia", pero que eso "no da derecho a ningún partido a hacer publicidad engañosa y a intentar dividir a la sociedad".

"Hay que hablar a los madrileños claro y decir que si hay un problema de seguridad ciudadana en Madrid la competencia es del Ministerio del Interior y habrá que tomar medidas para fortalecer a los cuerpos de la Policía Nacional y dar más fondos para fortalecer a los policías locales", ha agregado el dirigente del PP.