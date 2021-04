El Gobierno ha pedido al PSOE y Unidas Podemos que retiren la reforma que registraron en el Congreso para rebajar las mayorías necesarias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Europea había comunicado al Ejecutivo sus "serias dudas" sobre la iniciativa, que buscaba presionar al PP para negociar la renovación de ese órgano.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que este lunes comunicó la decisión a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, para centrar todos los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Justicia.

La modificación del proceso para elegir a los miembros del CGPJ que plantearon los grupos que integran el Gobierno implicaba sustituir la mayoría reforzada de tres quintos de las Cámaras por una mayoría absoluta, algo que iba en contra de las recomendaciones de Bruselas. En octubre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió suspender la reforma, después de que la Comisión Europea y el Consejo de Europa avisaran de que vigilarían el asunto para evitar una politización del poder judicial.

En su comparecencia tras la reunión del gabinete, Campo ha argumentado que estas cuestiones "son absolutamente necesarias", aunque "por las circunstancias que se dan, ahora no tocan". Por ello, han optado por retirar y no solo "congelar" las acciones, para "no dar pábulo" al conflicto y mantener "el interés puesto en la eficiencia" del sistema.

Unidas Podemos, en contra mientras no haya alternativas El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha indicado que no está de acuerdo en retirar la reforma registrada en el Congreso hasta que no haya una propuesta alternativa. "Nosotros estamos dispuestos a estudiar otros mecanismos de desbloqueo, pero de momento no tenemos ninguno sobre la mesa", ha señalado Asens, en una rueda de prensa en el Congreso este martes, en la que ha asegurado que desconocía el anuncio realizado minutos ants por el titular de Justicia. “"El Consejo está en una situación de ilegitimidad gravísima"“ "Hasta la fecha nos parece la mejor solución y hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa", ha añadido Asens. Y ha incidido en que desde su grupo están "abiertos" a estudiar cualquier alternativa para superar los bloqueos en el nombramiento. Finalmente, ha recordado que con la propuesta que registraron junto con el PSOE no se modificarían las mayorías en primer término, sino solo ante situaciones de bloqueo como el actual. Y es que Asens ve al Consejo "en una situación de ilegitimidad gravísima" para la que hay que encontrar alguna "vía de solución". Unidas Podemos insta al PSOE a rebajar las mayorías del CGPJ para superar el bloqueo del PP

Casado justifica el bloqueo por una defensa de la independencia judicial El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter a los minutos de conocerse la noticia en el que asegura que su única condición innegociable es la independencia judicial. "Mañana mismo renovaríamos los órganos constitucionales si Sánchez aceptara un reforzamiento de la independencia judicial", ha afirmado, y ha recordado que esto "es lo mismo que pide la Constitución y pide el Consejo de Europa". Según Casado, "habrá pacto" el día que Sánchez acepte aprobar una ley por la cual "a los jueces los elijan los jueces" y refuerce la separación de poderes. "En tres ocasiones me he levantado de la negociación porque Sánchez no respetaba la independencia de los jueces como han tenido que ir a denunciar a Bruselas", ha añadido. “Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes.



Llevo dos años exigiendo esta condición como marca la Constitución y el Consejo de Europa



El que bloquea y degrada las instituciones es el PSOE — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 20, 2021

Las negociaciones entre Gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos se rompieron el pasado febrero sin fijar un plazo para retomarlas. Uno de las principales fricciones fue el veto del PP al nombramiento como vocal del juez Ricardo de Prada. Según el partido de Pablo Casado, "este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello", lo que supone "un fraude de ley" por parte de "un juez que pretende entrar al consejo por la puerta de atrás". El PP advirtió al Gobierno de que "la pelota está en el tejado del PSOE". Desde Moncloa se negaron a hablar de "nombres", aunque insistieron en que "todo estaba cerrado" y que Unidas Podemos "estaba presente en todo como desde el principio". Según los socialistas, el veto de PP se debe a que tiene "complejo con la Gürtel" y por eso "deciden volver a bloquear" al juez de Prada, que es miembro del tribunal del caso. "Al final, les están comiendo sus mentiras" y "no hay responsabilidad de Estado", zanjaron. Gobierno y PP rompen la negociación para renovar el CGPJ ante posiciones "irreconciliables"