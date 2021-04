La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha transmitido este lunes al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, que la renovación del Consejo General del poder Judicial es "aún más urgente" tras la entrada en vigor de la reforma que le impide aprobar nombramientos si está en funciones.

Ambos han mantenido un encuentro virtual en el que han abordado "asuntos actuales de interés común", entre ellos la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, un caso que "es importante abordar asegurando que no se percibe (al CGPJ) como vulnerable a la politización", según Jourová.

"Tomo nota de que la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en funciones parece estar, en principio, en línea con el Estado de derecho y los mecanismos de controles y balances en España. Una reforma como esta hace aún más urgente la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ", ha incidido la política checa.

Esto permitiría al organismo, ha añadido, "cumplir por completo su papel institucional esencial". Jourová ha reiterado a Campo que, como ya ha expresado la Comisión Europea en el pasado, este tipo de reformas "siempre debería acompañarse de amplias consultas".

“Today, I had a very useful meeting with Spanish Justice Minister Campo to discuss current issues of common interest, including the situation of Spanish National Council of Judiciary. Here is my comment after the meeting : pic.twitter.com/xLhWjxC1hk“