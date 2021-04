La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha emplazado este martes al aspirante del PSOE, Ángel Gabilondo, y al resto de partidos de izquierda a que apoyen su proyecto en una hipotética investidura si no quieren que Vox llegue al Gobierno, una petición que el candidato socialista ha declinado posteriormente ya que, a su juicio, "la única alternativa es un gobierno progresista que una a Madrid de nuevo".

"Tanto dice el PSOE que viene la ultraderecha, no queremos a Vox (...) Si tanto quiere la izquierda y el PSOE que no salga Vox, que me voten a mí", ha señalado la líder 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación. Esta misma mañana, en una entrevista en RNE, Ayuso ha asegurado que no existe "ningún problema" con Vox, con quien ha sellado acuerdos durante estos dos últimos años de legislatura en coalición con Ciudadanos, si bien aspira a "no necesitarlo" tras el 4 de mayo.

30.46 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Isabel Díaz Ayuso, PP: "Yo no hago cordones contra nadie y no pactaré con el desastre, que es el PSOE" - Escuchar ahora

La respuesta de Gabilondo no se ha hecho esperar. Durante un acto electoral este martes, el líder socialista ha dicho a la presidenta regional que apoyarla en una hipotética investidura es una decisión que no entra en sus planes: "Ni con usted ni con Vox. La única alternativa a su gobierno con Vox es un gobierno progresista que una a Madrid de nuevo", ha enfatizado Gabilondo.

"En el gobierno de Madrid no queremos ni a Vox ni las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso. Debe abrirse la luz frente a la oscuridad. Debe vencer la esperanza", ha señalado, algo que en su opinión solo puede hacerlo un gobierno progresista liderado por el PSOE.

También la candidata de Más Madrid, Mónica García, se ha pronunciado al respecto. García se ha mostrado convencida de que las elecciones del 4 de mayo propiciarán la configuración de un Gobierno "progresista y decente" en la región, por lo que le ha pedido a Ayuso que se abstenga ella y "le cierre las puertas a la ultraderecha en la Comunidad de Madrid".