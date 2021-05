El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, y su candidata a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, han criticado este sábado, coincidiendo con la celebración del Día del Trabajador, la presencia de algunos miembros del Gobierno en la manifestación en Madrid con el objetivo, a su juicio, de "darnos lecciones de trabajo" mientras que España "lidera las cifras de desempleo a nivel mundial".

"No sé qué pintan ministros manifestándose cuando son los que han generado esta caída del mercado laboral", ha asegurado Casado, en relación a las cifras de empleo conocidas esta semana, que han notificado la destrucción de 137.500 puestos de trabajo en el primer trimestre del año. Casado se refería así de la presencia en la manifestación de Madrid de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la de Industria, Reyes Maroto; y la ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros.

En su intervención en un acto de campaña en Majadahonda, el líder 'popular' ha asegurado que el Ejecutivo no puede culpar a la pandemia de las cifras puesto que el descenso en los principales indicadores "no ha sido simétrico". "Es cuestión de la mala gestión del Gobierno, que no tiene propaganda ni subvención que pueda tapar su incompetencia", ha añadido, para después denunciar que algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan a España como "el país con más parados, solo superado por Palestina, Bosnia, Sudán o Venezuela".

El presidente del PP ha cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien en su opinión es "el mayor peligro para el empleo de España y para los trabajadores", y ha criticado que "haya desaparecido" en un momento, ha dicho, en el que "la campaña les va muy mal". "¿Dónde está Pedro Sánchez? Si era omnipresente", se ha preguntado.

"Hay 1,2 millones de hogares con parados, dos millones de familias haciendo colas en bancos de alimentos... ¿de qué presume Sánchez con este balance que es un drama social?", se ha cuestionado, afeando al presidente del Gobierno su "falta de sensibilidad, de responsabilidad y de piel". Unos datos que contrastan, ha dicho, con la gestión en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso.