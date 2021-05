La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el candidato de su partido a las elecciones del 4M, Edmundo Bal, han reivindicado este sábado la figura del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez como símbolo de "concordia" y "unidad" y han identificado a la formación 'naranja' con la Unión de Centro Democrático (UCD) porque ambos comparten el espacio del "centro" y son los "únicos" que defienden "la unión entre todos, la paz y la convivencia".

“Hoy me siento la UCD“

"Hoy me siento la UCD. No me atrevo a decir que Suárez, porque sería muy pretencioso, pero nosotros somos el centro", ha dicho Bal durante un acto electoral celebrado en la Plaza de Chamberí, precisamente el mismo lugar donde en 1989 Suárez pidió el voto para su partido en las elecciones generales de ese mismo año.

También se ha referido al expresidente Inés Arrimadas, al que ha calificado como "el gran presidente Suárez". La líder 'naranja' ha dicho que, entonces, "la generación de nuestros padres y abuelos tuvieron una responsabilidad histórica y estuvieron a la altura" permitiéndonos "vivir en libertad". A su juicio, ahora "nuestra generación no puede vivir de las rentas" y tiene otra "responsabilidad histórica": "Nos toca defender la sensatez en medio del odio, el centro en medio de los extremos, la cordura en medio de la locura”, ha aseverado.

“�� @InesArrimadas "La responsabilidad histórica de esta generación es defender la cordura en medio de tanto odio" #EligeConvivencia



�� Si no insultáis, votad a quien no insulta.

�� Si sabéis lo que es currar, votad al que no lleva toda la vida en política.

�� Votad @BalEdmundo. pic.twitter.com/ccjAqDYJYo“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) May 1, 2021

Por eso, ha pedido el voto para Bal el próximo 4M: "Edmundo ha sido esa luz en medio de la penumbra, ese orgullo en medio del bochorno y esa esperanza y unión en medio de los discursos de odio". "¿Os imagináis esta campaña si no hubiera estado Edmundo Bal y Cs? ¿Cómo hubiera derivado? Sin Edmundo poniendo sensatez, poniendo cabeza y corazón cuando otros solo ponían tripas", ha subrayado.