El líder de Unidas Podemos y candidato de esta formación a las elecciones del 4M en Madrid, Pablo Iglesias, ha considerado que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, está construyendo "la casa por el tejado" con el "reparto de cargos" al anunciar que cuenta con la ministra de Industria, Comercio y turismo, Reyes Maroto, como futura vicepresidenta económica en la Comunidad de Madrid si resulta elegido presidente.

"Me cae súper bien Reyes, pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", ha advertido Iglesias en una entrevista en RNE, donde ha dicho que él se "centraría en ganar las elecciones" y, después, en hablar "de equipo, programa y nombres".

"Es muy importante no adelantarnos en los tiempos, porque si nos ponemos a jugar a ver quién es el consejero o el vicepresidente antes de ganar las elecciones, construimos la casa por el tejado", ha incidido, y ha instado a la izquierda a concentrarse en ganar: "Lo vamos a conseguir, pero no nos despistemos hablando de otras cosas".

Respecto a si Unidas Podemos, que aspira a gobernar con el PSOE en la región, ve bien el nombre de Maroto, Iglesias ha dicho que no va a "vetar a nadie" que proponga el Partido Socialista. "No es nuestro estilo", ha afirmado, pero ha insistido en que la ciudadanía pide ahora a la izquierda que "gane las elecciones" y no que se "reparta puestos y responsabilidades antes del día 4" de mayo.

Cree que Gabilondo rechaza subir impuestos para ganar votos También se ha pronunciado sobre la intención manifiesta de Gabilondo de no subir los impuestos en Madrid los dos próximos años que quedan de legislatura. A su juicio, la intención del socialista al respecto es ver "si alguien de derechas le vota". "Yo entiendo la estrategia de Ángel y no van a escucharme una palabra respecto a una candidatura de izquierdas porque eso desmoviliza", ha aseverado, aunque ha dicho que es "de sentido común" que uno de los "elementos de identidad" de un gobierno de izquierdas debe ser "la justicia social", hacer que el sistema fiscal sea "progresivo" y que esto se traduzca en una mejor sanidad, educación, transporte o servicios públicos mejores. "Si estamos todos de acuerdo en esto", ha proseguido, es "de cajón" que es necesaria "una reforma fiscal que alinee a la Comunidad de Madrid con otros territorios". "Entiendo que Ángel diga algunas cosas para ver si alguien de derechas le votan, pero como el gobierno será de coalición, habrá que negociar y es imposible un gobierno donde esté Unidas Podemos que no apueste por una fiscalidad justa, equitativa y sensata", ha zanjado. También ha rechazado el planteamiento de Gabilondo de no tocar los impuestos porque el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas gobernará solo dos años. "Nadie puede plantear que vayamos a estar dos años dormidos", ha afirmado Iglesias, quien ha aseverado que hay que ponerse a gobernar "desde el minuto uno": "Lo tenemos que tener claro todos, nuestra voluntad es salir a trabajar. En dos años se pueden hacer muchísimas cosas para la Comunidad de Madrid".