Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El Consejo Europeo podría decidir este jueves el uso de los fondos rusos para armar a Ucrania
- Putin asegura que está dispuesto a continuar la guerra si los aliados europeos de Kiev boicotean las negociaciones
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.391 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- l Consejo Europeo podría decidir este jueves el uso de los fondos rusos para armar a Ucrania
- Putin amenaza con continuar la guerra en 2026 si los aliados europeos de Ucrania, a los que llama "cerditos", boicotean las negociaciones de paz
- Zelenski pide a la UE que le demuestre a Rusia que continuar la guerra "no tiene sentido"
Guerra Ucrania-Rusia, 18 de diciembre, en directo:
0:09
Fuerzas ucranianas atacan un barco en el puerto ruso de Rostov, dejando varios muertos, según el gobernador
Fuerzas ucranianas han atacado un barco en el puerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia, donde se han registrado muertos entre la tripulación, según ha informado el gobernador regional la madrugada del jueves.
Yuri Slyusar, en Telegram, ha informado que un ataque aéreo dañó el buque y, según información preliminar, miembros de la tripulación fallecieron. Slyusar también ha indicado que partes de un bloque de apartamentos en construcción resultaron dañadas en la ciudad y que dos viviendas particulares se quemaron en un pueblo cercano.
0:01
Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles a los líderes de la Unión Europea que logren un acuerdo sobre el uso de activos rusos soberanos congelados con el fin de que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil", en declaraciones realizadas en la víspera de la cumbre europea en Bruselas, marcada por las diferencias sobre la ayuda financiera a Kiev.
"Será una reunión muy importante. El resultado de este encuentro, el resultado que Europa produzca, debe hacer que Rusia sienta que su deseo de continuar la guerra el año que viene es inútil, porque Ucrania contará con (ese) apoyo. Esto es responsabilidad exclusiva de Europa: debe tomar esta decisión", ha dicho, presionando así a que Bruselas actúe en esta dirección.
La atención en la última cumbre del año se centra en Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear, la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión, y que mantiene su negativa a este plan aduciendo los riesgos que asumiría ante futuros reclamos de Rusia. (Europa Press)
0:00
