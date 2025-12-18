Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El Consejo Europeo podría decidir este jueves el uso de los fondos rusos para armar a Ucrania

0:01

Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles a los líderes de la Unión Europea que logren un acuerdo sobre el uso de activos rusos soberanos congelados con el fin de que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil", en declaraciones realizadas en la víspera de la cumbre europea en Bruselas, marcada por las diferencias sobre la ayuda financiera a Kiev.

"Será una reunión muy importante. El resultado de este encuentro, el resultado que Europa produzca, debe hacer que Rusia sienta que su deseo de continuar la guerra el año que viene es inútil, porque Ucrania contará con (ese) apoyo. Esto es responsabilidad exclusiva de Europa: debe tomar esta decisión", ha dicho, presionando así a que Bruselas actúe en esta dirección.

La atención en la última cumbre del año se centra en Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear, la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión, y que mantiene su negativa a este plan aduciendo los riesgos que asumiría ante futuros reclamos de Rusia. (Europa Press)