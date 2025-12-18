Guardiola, dispuesta a "hablar con quien quiera" para pactar pero advierte que "en ningún caso aceptará retrocesos"

La candidata del PP a la Junta de Extremadura y actual presidenta, María Guardiola, se abre a tres días de las elecciones a pactar con quien esté "dispuesto a dialogar de lo que interesa a esta región, de lo que afecta a la vida de los extremeños" y asegura que no pone líneas rojas. "No pongo cordones sanitarios, no pongo líneas rojas que no sea hablar de los intereses de Extremadura".

"Todo aquel que quiera proponer cuestiones que mejoren la vida de la gente nos va a encontrar al otro lado de la mesa", ha señalado en una entrevista en el Telediario Territorial de TVE en Extremadura. Aunque dice no poner "cordones sanitarios", desde TVE manda un claro mensaje a Vox. "En ningún caso vamos a aceptar retrocesos en derechos. Creo que ya lo hemos dejado muy claro. Tampoco vamos a aceptar cuestiones que nos inviten a incumplir la legalidad", ha advertido.

Según los sondeos, Guardiola va a necesitar a Vox para poder volver a gobernar en la Junta de Extremadura. Tal y como ocurrió en 2023. Ahora, dos años después, la situación puede volverse a repetir y todo ello tras adelantar las elecciones al no conseguir los apoyos necesarios para aprobar unos presupuestos.

Durante la entrevista ha defendido ese adelanto electoral. "Para mí lo cómodo y lo fácil, si yo estuviera pensando en mí, sería haber aguantado la legislatura. Me quedaban todavía dos años. Pero yo no he venido aquí a ocupar un sillón, no he venido a repartir cargos. Yo he venido a trabajar por los extremeños", ha asegurado.

Preguntada por las críticas que ha recibido desde otros partidos que le acusan de ser unas elecciones "impuestas" desde Madrid, Guardiola señala a Vox. "Yo no hago nada impuesto por nadie. […] no me habría metido en política si tuviera que estar manejada desde Madrid. Hay un partido que solo sabe hablar en clave nacional y de hecho hemos visto al señor Abascal haciendo campaña en Extremadura cuando no la había pisado jamás. No hablan de los problemas de los extremeños ni de las soluciones que precisan esta tierra y solo hablan en clave nacional de cuestiones que no interesan a los extremeños", ha señalado desde el plató de TVE en Mérida.

Y también señala al PSOE. "Por otro lado, tenemos a un candidato que por primera vez en la historia está imputado por prevaricación, por tráfico de influencias, que es candidato simplemente porque va de la mano del hermano de Pedro Sánchez a sentarse en el banquillo en los próximos meses", ha expresado.

Justifica su ausencia en el debate de RTVE para "no someterse al juego impuesto por Sánchez" Este jueves se celebra el debate en RTVE entre los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura. Un debate al que no acude la presidenta y candidata del PP. En la entrevista ha justificado su ausencia al ser una "imposición" de Madrid. "Los extremeños llevan viéndome debatir dos años y medio en la Asamblea de Extremadura [...] Esto es una imposición de Madrid que quieren nacionalizar unas elecciones que son regionales. Es un debate que no se ha celebrado nunca y Extremadura no es un campo de pruebas de nadie ni de nada", ha justificado. RTVE ha celebrado este formato en otros comicios autonómicos como en las pasadas elecciones gallegas en 2024 o en Castilla y León, entre otras comunidades autónomas. Para Guardiola, el no asistir es "una manera de reivindicar la autonomía que tenemos que tener. ¿Por qué hay que celebrar un debate en Televisión Española? Un debate nacional cuando estamos hablando de unas elecciones regionales, un debate que jamás han realizado [...] Desde luego no me iba a someter a un juego impuesto por el señor Pedro Sánchez", ha incidido.