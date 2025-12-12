Cuerpo defiende que las dos cifras de los expertos para subir el SMI son "equivalentes" y no harán perder poder adquisitivo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que las dos alternativas planteadas por el comité de expertos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 son "equivalentes" porque sus perceptores "no perderán poder adquisitivo". Los expertos han aconsejado dos escenarios: un alza del 3,1% que sitúe el SMI en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y que no tribute, o un incremento del 4,7% que lo eleve hasta 1.240 euros brutos mensuales y que sí tribute.

El titular de Economía ha valorado positivamente ambas opciones y ha defendido que son "una misma cifra con dos percepciones distintas". Además, ha señalado que la "buena evolución de la economía va a afectar positivamente también a los perceptores" del SMI, que "no van a perder poder adquisitivo". Por ello, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos, aunque quede aún por "valorar" cuál de las dos alternativas es la que se terminará fijando. "No quiero hablar de cifras antes de que presenten estas cifras en unas horas en el propio Ministerio de Trabajo", ha expresado Cuerpo este viernes en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

Con todo, el ministro no ha querido valorar si esto puede producir algún tipo de discrepancia entre Hacienda y Trabajo. "Esta es la valoración que tendremos que hacer y tendrá que hacer el Ministerio de Hacienda, porque además supone también un alivio adicional para las empresas. Esa es la decisión que tomamos el año pasado y veremos en las próximas semanas por donde avanzamos", ha razonado. Cabe recordar que el pasado mes de marzo se decidió que el SMI no iba a tributar en el IRPF de 2025 (que se hace en 2026) tras un choque entre ambos ministerios sobre este asunto.

Hacienda, abierta a actualizar la deducción en el IRPF El Ministerio de Hacienda, por su parte, se ha mostrado abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla a la subida que vaya a experimentar el SMI, según fuentes del departamento citadas por Europa Press. Este jueves, Hacienda ya se comprometió a que el nuevo incremento del SMI no tenga un coste fiscal excesivo para el tejido productivo del país. Según estas mismas fuentes, la clave es que el salario neto de quienes perciben esta renta suba para garantizar que se cumple la Carta Social Europea, es decir, que el SMI no sea inferior al 60% del salario medio nacional neto. Para la subida del SMI de 2025, se introdujo una deducción en la cuota del IRPF que hará que los perceptores de esta renta o rentas inferiores no tengan que tributar. Esta deducción llega hasta 340 euros anuales cuando los rendimientos son inferiores al SMI (actualmente, de 16.576 euros) y disminuye ligeramente hasta los 17.256 euros. Montero defiende la tributación del SMI tras su subida: "El 80% permanecerá sin contribuir a las arcas públicas"

Sindicatos y patronal, dos propuestas alejadas Hasta ahora, todas las partes se han pronunciado sobre esta cuestión. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) han planteado elevar un 7,5% el SMI en 2026, hasta 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas, y que esté sujeto a la tributación correspondiente en el IRPF. Esto supondría cobrar 89 euros más al mes y percibir un total de 17.822 euros brutos al año. UGT y CC.OO. proponen elevar un 7,5% el salario mínimo en 2026, hasta 1.273 euros mensuales, y que tribute en el IRPF Ruth Drake Por su parte, la patronal CEOE-Cepyme ha planteado una cifra más baja: un incremento del 1,5% en 2026, hasta 16.824 euros brutos anuales, y que tribute en el IRPF. La patronal lo argumenta asegurando que el SMI ya ha superado el 60% del sueldo medio neto del país. La patronal plantea una subida del salario mínimo del 1,5%, hasta los 16.824 euros brutos, que tributen el IRPF