La brecha salarial se estanca en España: las mujeres cobran un 20% menos de media

Las trabajadoras cobran menos que los trabajadores de media —en concreto, 5.158 euros anuales— en España. Una brecha salarial que, si evoluciona al mismo ritmo que en la última década, tardaría, al menos, unos 16 años en cerrarse. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido de esta discriminación en su informe La brecha salarial de género, síntoma de la desigualdad estructural, publicado con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, el próximo 22 de febrero.

Las cifras ponen blanco sobre negro esta realidad. En 2024, el salario bruto medio anual de los hombres fue de 31.116 euros frente a los 25.958 euros de las mujeres y de aquí resulta la mencionada diferencia de 5.158 euros. Una desigualdad que se alarga en el tiempo y que CCOO ha calificado de "estancamiento".

Sectores con más desigualdad Seis áreas destacan en esta brecha salarial, con diferencias de hasta el 30% entre ellos y ellas cuando toca cobrar a final de mes. Las actividades administrativas y profesionales, las ocupaciones científicas y técnicas, sanidad y servicios sociales, comercio, actividades inmobiliarias y financieras son las que presentan un mayor salto cuando se abonan las nóminas en la cuenta bancaria. ONU Mujeres España: seis asignaturas pendientes para la igualdad en los próximos años Carolina Pecharromán

Ellas: más empleo parcial Si se dedican menos horas al día a trabajar, también se cobra menos: el empleo a tiempo parcial concentra el 55% de la brecha salarial de género. El 22% de mujeres que trabajan en España son titulares de un contrato con jornada reducida; sin embargo, solo el 7% de hombres activos en el mercado laboral tienen este tipo de contrato. CCOO sostiene que si las mujeres trabajasen a tiempo completo en la misma proporción que los hombres, la brecha salarial descendería 11 puntos porcentuales. Según cálculos de la representación de los trabajadores, pasaría del 20% al 9% y eso supone reducirla más de la mitad. Si se analizan todos los contratos parciales, el 75% de sus titulares son mujeres. Y, de manera arrolladora, son ellas las que interrumpen sus trabajos para asumir los cuidados familiares. En 2024, el 87% de las excedencias por cuidado de los hijos correspondió a las madres, lo que supone detener la carrera profesional y penaliza también el salario que se ingresa. En este punto, CCOO reconoce una mejora: entre 2005 y 2010 el 96% de este tipo de permisos los solicitaban ellas. En 15 años, es una reducción del 9%. CCOO ha reivindicado una reforma "urgente" del contrato a tiempo parcial y exige una justificación "real" para que no se contrate a jornada completa si no es estrictamente necesario. También, que los puestos a tiempo completo se oferten primero a quienes ya estén en plantilla con jornadas reducidas.

Los pluses, pensados para ellos Los complementos en la nómina influyen en lo que se cobra cada mes. Tanto, que los pluses suponen casi el 40% de la diferencia en los salarios. Pero, han advertido desde CCOO, "estos pluses suelen retribuir aspectos masculinizados como la disponibilidad o la fuerza física". O se asignan de manera personalizada a cargos de dirección, que son puestos con menor presencia femenina. Los motivos son los mismos mencionados antes: más contratos parciales y más solicitud de excedencias que se traducen en menos presencia en las empresas.