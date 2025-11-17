Las mujeres de la UE trabajan "gratis" desde este lunes hasta final de año por la brecha salarial de género
- La diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en la Unión Europea es de un 12% menos por hora, según Eurostat
- La principal razón de esta diferencia es que las tareas de cuidados recaen principalmente en las mujeres
A pesar de que la economía crece, hay desigualdades que persisten, como la brecha salarial entre hombres y mujeres. La diferencia entre lo que cobran en la Unión Europea es de un 12% menos por hora en el caso de las trabajadoras, según Eurostat. Esto se traduce en una realidad: desde este mismo lunes y hasta final de año, teniendo en cuenta esta diferencia, es como si las mujeres trabajaran gratis.
La principal causa de este fenómeno, según Bruselas, se repite en todo el continente: ellas dedican más tiempo a las tareas de cuidados, que pueden ser de menores o familiares dependientes.
"Son ellas las principales responsables de ocuparse también de otros trabajos no pagados, lo que significa tener menos tiempo para la disponibilidad en el mercado de trabajo", explica a TVE Cristina Hernández, del Instituto de las Mujeres. La brecha se ha reducido en los últimos años, aunque lentamente. Ha pasado de 52 días trabajando gratis en 2020 a 45 días en 2025, según datos de la Comisión Europea.
Trabajo parcial no deseado y menos oportunidades de promoción
Esta situación hace que las mujeres tengan más trabajo parcial no deseado al no poder tener empleos a tiempo completo por no disponer de tiempo. Tampoco pueden acceder a complementos salariales ni a formaciones complementarias que se realizan fuera de las horas de trabajo, lo que empeora sus posibilidades de promoción, como indica apunta Carolina Vidal, secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras (CC.O.O.).
Por ello, para el sindicato la solución pasa por poner en marcha políticas públicas para que los cuidados no recaigan en ellas.
El salario medio en España aumentó en 2024, pero lo hizo en mayor medida para los hombres que para las mujeres. Concretamente, se situó en 2.593 euros brutos al mes para ellos y en 2.163 euros para ellas, lo que se traduce en una distancia de 430 euros.