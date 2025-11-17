Las mujeres de la UE trabajan "gratis" desde este lunes hasta final de año por la brecha salarial de género

A pesar de que la economía crece, hay desigualdades que persisten, como la brecha salarial entre hombres y mujeres. La diferencia entre lo que cobran en la Unión Europea es de un 12% menos por hora en el caso de las trabajadoras, según Eurostat. Esto se traduce en una realidad: desde este mismo lunes y hasta final de año, teniendo en cuenta esta diferencia, es como si las mujeres trabajaran gratis.

La principal causa de este fenómeno, según Bruselas, se repite en todo el continente: ellas dedican más tiempo a las tareas de cuidados, que pueden ser de menores o familiares dependientes.

"Son ellas las principales responsables de ocuparse también de otros trabajos no pagados, lo que significa tener menos tiempo para la disponibilidad en el mercado de trabajo", explica a TVE Cristina Hernández, del Instituto de las Mujeres. La brecha se ha reducido en los últimos años, aunque lentamente. Ha pasado de 52 días trabajando gratis en 2020 a 45 días en 2025, según datos de la Comisión Europea.