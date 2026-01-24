ONU Mujeres España: seis asignaturas pendientes para la igualdad en los próximos años

*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play

Acortar las brechas que siguen separando a las mujeres de los hombres en el mundo o hacerlas desaparecer es el objetivo número 5 de la ONU en la Agenda 2030. No hay ningún país del mundo donde se haya llegado a una paridad real y en todos hay discriminación o violencias machistas en mayor o menor medida. Para fijarse en lo que sucede en nuestro país concretamente y hacer una hoja de ruta con las actuaciones más urgentes, el Comité Español de ONU Mujeres ha llevado a cabo un proceso que se ha extendido un año.

Durante 2025, se han reunido diferentes voces de la sociedad civil para debatir qué se ha avanzado en España en los últimos 30 años siguiendo la agenda de la Plataforma de Acción de Beijing y para hacer un diagnóstico de la situación actual. Entre estas voces, la de quien firma esta información, editora de Igualdad de TVE. Este diagnóstico ha servido para que los distintos grupos de análisis puedan detectar los retos más urgentes para la igualdad en nuestro país y posibles acciones para alcanzarlos en los próximos cinco años. Se ha puesto el foco en seis áreas prioritarias, aunque muchas de ellas de hecho están interconectadas.

1. Violencia contra las mujeres España tiene un marco legal pionero, con leyes entre las que destacan la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de garantía de la libertad sexual. No obstante, 47 mujeres fueron asesinadas en 2025 por hombres que eran sus parejas o exparejas y otras cuatro ya en 2026 (al cierre de esta información), elevando a 1.346 las víctimas desde que se empezaron a registrar estos asesinatos en 2003. A ellas hay que sumar las otras mujeres víctimas de feminicidios, agresiones sexuales y otras violencias machistas. Las brechas clave que se han detectado están en "la aplicación de las leyes, la coordinación institucional y el alarmante aumento de la violencia digital". Por ello, el informe de ONU Mujeres España recomienda ejecutar completamente el Pacto de Estado y garantizar una financiación estable, así como prevenir mediante la coeducación en todas las etapas. “ El anonimato y el hecho de que no hay regulación sobre los espacios digitales hacen que crezca la violencia digital“ Respecto a las violencia digital y política, recomienda tipificarlas como formas específicas de la violencia de género. Lucía Candeira, de la Federación de Mujeres Jóvenes, señala nuevos modelos de violencia, como la explotación sexual digital: "Están muy poco estudiados. Hay bastantes condicionantes que generan que se estén dando en todos los espacios digitales, entre ellos el anonimato y el hecho de que no hay regulación sobre los espacios digitales. Eso genera que las violencias estén expandiéndose en cualquier espacio digital donde ahora mismo están participando las mujeres jóvenes".

2. Paridad de género en los gobiernos España está en el cuarto puesto de la UE respecto a paridad a nivel nacional, pero esas cifras optimistas cambian cuando nos acercamos al medio rural o el ámbito local. La proporción de alcaldesas, por ejemplo, no llega al 30%. Por ello, ONU Mujeres España pide que la ley de paridad se desarrolle plenamente, que se cumpla a todos los niveles. Además, señalan que las mujeres que sí dan el paso se enfrentan todavía a violencia política debido a una cultura política todavía muy masculinizada. Por otro lado, las dificultades de conciliación y falta de corresponsabilidad siguen apartando a muchas mujeres de los papeles de representación y los cargos de responsabilidad. Nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género: diseñado por expertos y con una gran dotación económica

3. Economía de los cuidados El 66% de los cuidados no remunerados sigue recayendo sobre las mujeres. Por otro lado, el sector laboral de cuidados está también feminizado y precarizado, con bajos salarios, poca valoración social y privatización de los servicios. ONU Mujeres España pide un Pacto de Estado por los Cuidados que los incluya en los Presupuestos como inversión y no como gasto. La presidenta del Comité Español de ONU Mujeres, Eva D. Castro, insiste en que los cuidados deben ser considerados como un derecho humano y ponerse en el centro. La corresponsabilidad, añade, ayudará a acortar otras brechas: "La injusticia del tiempo es lo que nos lleva a estar presentes en muchas de las brechas de las otras áreas. Si conseguimos que los cuidados los aborde la sociedad en su conjunto y no solo las mujeres, ahí habremos avanzado un paso enorme".

4. Transición justa hacia las economías verdes Sólo una de cada siete personas que trabajan en actividades verdes es mujer. La transición ecológica es una prioridad, tanto de la Unión Europea como del Gobierno español, pero las mujeres también están perdiendo ese tren, y eso a pesar de que la crisis climática les afecta de forma diferente y más grave en todo el mundo. Hay que fomentar la participación de las mujeres en las políticas medioambientales e incorporar la perspectiva de género. La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, tiene claro que hay que trabajar en este sentido: "Hemos detectado que los proyectos que están liderados por mujeres son sostenibles. Tienen una mirada de fijarse en el territorio, de fijar mirada y de luchar contra el cambio climático. Tenemos que impulsar esos empleos verdes en el mundo rural, no solo por justicia con las mujeres, sino también por justicia con el planeta". 08.00 min El reto de saltar la brecha tecnológica de género

5. Brecha digital de género ONU Mujeres alerta en su informe: "Únicamente el 19,5% de las especialistas digitales son mujeres y la subrepresentación en carreras STEM y en el financiamiento de startups lideradas por mujeres es crítica. La violencia digital provoca el retraimiento de muchas mujeres de los espacios en línea". Las expertas van más allá, incluso se han producido retrocesos en carreras donde sí había buena presencia de mujeres, como matemáticas o informática. Hay que trabajar para difundir referentes femeninos, todavía poco presentes y que los procesos educativos no hagan que las niñas se sientan poco capaces en estas materias, como viene sucediendo hasta ahora. ONU Mujeres España llama la atención, además, sobre que esa brecha digital se agrava de nuevo en el medio rural, donde falta alfabetización digital e incluso acceso a la banda ancha. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial carece de perspectiva de género. Si no se revierte esa tendencia, los algoritmos contribuirán a repetir y amplificar sesgos sexistas.