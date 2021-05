Teletrabajo tras el fin del estado de alarma: ¿ha llegado para quedarse?

Mónica trabaja como administrativa en una empresa de seguridad en el centro de Madrid. Desde la irrupción de la pandemia, hace más de un año, ha adoptado el teletrabajo como forma de vida. Hasta este lunes. Con el fin del estado de alarma, su compañía ha decidido retomar el trabajo presencial varios días a la semana y por turnos, una medida voluntaria al menos hasta agosto, y que podría mantenerse más allá en el tiempo en el caso de que continúen las restricciones para frenar los contagios.

“La empresa nos ofreció hace unas semanas la posibilidad de volver y la gran parte de empleados hemos aceptado. Ahora trabajo lunes y martes en la oficina y de miércoles a viernes desde casa”, nos cuenta, aún con dudas sobre qué pasará a partir de agosto. Como ella, más de 2.146.000 personas en España -el 11,2 % de los ocupados- trabajó desde su propio domicilio más de la mitad de los días del primer trimestre del año, según los datos del INE.

Una rutina que antes de la irrupción de la COVID-19 apenas era habitual para el 4,8 % de la población ocupada, pero que a raíz del confinamiento alcanzó su máximo en el segundo trimestre de 2020, llegando triplicarse hasta el 16,2 %. Pero, ¿qué ocurrirá a partir de ahora?

Los expertos consultados por RTVE.es se muestran convencidos de que las empresas no pasarán de 100 a 0 en lo que al fin del trabajo a distancia se refiere. Además, pese a que los indicadores epidemiológicos son visiblemente mejores que hace unos meses y la vacunación haya alcanzado velocidad de crucero, la población trabajadora será de las últimas en recibir la vacuna, ya que los grupos prioritarios en su mayoría están fuera del mercado laboral, lo que podría retrasar aún más la vuelta a la presencialidad.

Asimismo, el teletrabajo se podrá mantener como política de prevención de riesgos laborales, tal como subraya el Ministerio de Sanidad en sus recomendaciones, en el caso de que no se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores. “Es posible que la propia empresa tenga ya implementadas medidas de prevención frente a la COVID-19, por la existencia de riesgo de contagio y que una de ellas sea el teletrabajo”, explica la abogada, quien destaca que en este sentido "será el empresario quien evalúe los riesgos y decida o no su implementación”.

Los sindicatos denuncian que un 96 % de empresas no lo negocian

Los sindicatos también se muestran partidarios de que el teletrabajo ha llegado para quedarse. “Una vez que pasemos el episodio de la pandemia, a raíz de la vacunación, el teletrabajo seguirá teniendo cuotas importantes”, subraya el secretario de política sindical confederal de UGT, Gonzalo Pino. A diferencia del final de la desescalada del pasado verano, cuando sí se apreció un descenso notable de la cuota de trabajadores a distancia, en esta ocasión las empresas que han mantenido total o parcialmente el teletrabajo entre sus empleados no están dando instrucciones de revertirlo de forma inmediata.

Sin embargo, el secretario sindical advierte de determinadas lagunas en su puesta en marcha. Y es que, según asegura, “en España el 96 % de las empresas no se está negociando dicha medida”, “no se compensan los gastos” y se da “una revisión salarial cuando ese trabajador se va a su domicilio a trabajar”, lo que puede llevar a los empleados a una situación de rechazo. “O se desarrolla en línea a la legislación, o por el contrario no va a haber una demanda por parte de los trabajadores”, recalca Pino, quien insta al Gobierno a utilizar los mecanismos de inspección con los que cuenta para poner fin a estas situaciones.

Asimismo, los expertos consultados advierten de que el teletrabajo "no debe ser una herramienta para la conciliación", ya que el cuidado de un menor o una persona dependiente "no es compatible con atender adecuadamente un puesto de trabajo". "Si lo mezclamos todo, no es real. No es posible conciliar y teletrabajo al mismo tiempo porque el tiempo que estamos conciliando no estamos trabajando, subraya Pino.

Según la abogada laboralista, para ello existen otras medidas que contempla la ley que están más adaptadas y tienen más beneficios. "La propia ley de trabajo a distancia establece que en el diseño de los mecanismos del teletrabajo se deberá evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género, teniendo en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, e incluso remite el acuerdo colectivo de trabajo a distancia a un diagnóstico por parte del plan de igualdad", sentencia.