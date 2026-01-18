En las entrañas del Miura 5, el primer cohete orbital español: "Somos pioneros absolutos en Europa"

De Elche al espacio. Es una frase que en algún momento fue un sueño y que después de dos años y medio de trabajo se va a convertir en realidad. En PLD Space trabajan a destajo por hacer esa conversión y lanzar en el primer semestre de este año el primer cohete orbital español al que han llamado Miura 5.

En el Parque Industrial de la ciudad ilicitana se ha diseñado, construido y ensamblado la estructura final de uno de los mayores hitos tecnológicos de España de las últimas décadas. Y es allí, en una nave de importantes dimensiones, donde el calendario ahora mismo funciona al revés. En la mente de los más de 400 empleados que trabajan en PLD Space está la cuenta atrás del lanzamiento que marca todo un timing de trabajo.

"Esto es un sueño hecho realidad, es la combinación de orgullo y responsabilidad", expone Raúl Verdú, director de desarrollo de negocio de la empresa que, además, quiso recalcar la importancia de haber creado toda la tecnología de este cohete en la propia empresa que fundó junto con su socio hace 14 años. "Los motores, las estructuras, la electrónica, el software, los equipos de tierra, los cuadros eléctricos... todo está hecho aquí", señala.

Once pisos de altura y 70 toneladas de peso RTVE ha entrado dentro de su factoría y ha visto de primera mano cómo están siendo las labores de diseño de las últimas piezas y su montaje dentro de una línea de ensamblado donde cada detalle cuenta y donde una pieza, por insignificante que parezca, puede determinar el futuro éxito de la misión. El cohete tiene una estimación de 70 toneladas de peso y tendrá una altura equiparable a la de un edificio de once plantas. Pero lo curioso es que la mayor parte de las piezas parten de una lámina de acero a la que se le va dando forma. "Partimos de una chapa plana de aluminio y todas las piezas que salen se mecanizan para reducir material y aligerar", explica María Jesús Alberola, directora de proyecto en PLD Space. Después, cuando toda la tecnología está integrada en cada pequeño trozo, se terminan uniendo. "Todas estas partes, virolas, como lo llamamos nosotros, se unen mediante soldadura y acaban formando la estructura del cohete completa", comentaba Alberola. El Miura 5 cuenta con un cuerpo principal donde irá, en la parte frontal, el aparato a colocar en el espacio que generalmente es un satélite, que también se le conoce como la cofia, y los dos tanques de material propulsor o propelentes. "Son diferentes secciones para albergar todos los sistemas del cohete. El cuerpo y los dos tanques de propelentes con oxígeno líquido y queroseno". Este cohete hereda gran parte de la tecnología del anterior Miura 1, que se lanzó en 2023. En esta ocasión habrá un total de tres ejemplares iguales, pero sólo volará al espacio uno de ellos. Los otros dos se están usando para probar hasta la última de las tuercas de su tecnología. “Tenemos que asegurarnos que todo va a salir bien. Son operaciones de muchísimo riesgo”, explica Verdú. Esos test reales en tierra se están realizando simultáneamente al trabajo en Elche en la base de pruebas que tiene PLD Space en Teruel. Por camión se llevan todas las partes del cohete y se ponen al límite de sus capacidades. "Es una fase fundamental en el proceso. Se prueban en condiciones equivalentes a las de vuelo en suelo, para comprobar que una vez vuele funcionará", narra en este caso Alberola.