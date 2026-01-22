Objetivo Los Ángeles 2028: Ander Martín y Esther Briz nos descubren el remo de mar

Ander Martín y Esther Briz son los actuales campeones del mundo de remo de mar en la modalidad C2x Mixto. La pareja de remeros analiza cómo España es hoy en día una potencia mundial en el remo de mar, hermana menor del remo tradicional que debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028.

El Remo de Mar —Beach Sprint Rowing en inglés— es una especialidad que combina potencia explosiva, agilidad y técnica en un formato corto y extremadamente dinámico. A diferencia del remo tradicional en aguas tranquilas, esta modalidad se desarrolla en la playa y sobre las olas del mar. Destaca por su carácter competitivo cara a cara.

Arranca el Objetivo Los Ángeles 2028 dedicado al Remo de Mar.



Una de las disciplinas que serán olímpicas a partir de 2028.



Con los remeros Ander Martín y Esther Briz como invitados.

Dinámica de la competición

La prueba comienza con un sprint de carrera a pie de unos 10 a 50 metros sobre la arena. El remero debe correr hacia su embarcación, saltar a bordo y comenzar a remar inmediatamente.

Una vez en el agua, el remero/a debe navegar un recorrido de 250 metros sorteando boyas en una trayectoria de ida y vuelta. La fase final es la más emocionante: tras regresar a la orilla, el remero/a debe saltar del bote y correr de nuevo por la arena para presionar un pulsador de cronometraje.

Las características más importantes de este próximo debutante en unos JJ.OO. son que se practica en mar abierto, enfrentando olas, mareas y vientos cambiantes; se utilizan botes de remo propios, más anchos y estables que los de río para resistir el oleaje y el formato, un cara a cara eliminatorio.