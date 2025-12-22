Objetivo Los Ángeles 2028 se acerca a las especialidades acrobáticas de los Juegos de Invierno

España posee centenares de medallas en los Juegos Olímpicos de verano, pero tan solo 5 en los JJ.OO. de invierno. Desde que abriera el camino Francisco Fernández Ochoa en Sapporo 1972, se han ido añadiendo al abanico de deportes invernales olímpicos una gran variedad de disciplinas.

Hoy en día, algunas de las más atractivas son aquellas que poseen un componente acrobático. El 14º programa de Objetivo Los Ángeles 2028 se acerca a estas especialidades acrobáticas de la mano de Javier Lliso y Nora Cornell, ambos son la esperanza española en Big Air y Slopestyle en la cita olímpica de Milano-Cortina 2026.

El Big Air y el Slopestyle son dos de las disciplinas más espectaculares del esquí acrobático y el snowboard en los Juegos de Invierno. Ambas se basan en el estilo libre y las acrobacias, pero su formato y exigencias son distintos:

El primero consiste en único salto gigante realizado desde una rampa de gran altura (a veces más de 50 metros). Los atletas descienden a gran velocidad para ganar impulso y lanzarse al aire, donde ejecutan rotaciones, giros y piruetas extremas. Se busca la máxima dificultad técnica, amplitud (altura y distancia) y un aterrizaje perfecto porque los jueces valoran la espectacularidad y el control.

El segundo se trata de un circuito de obstáculos (barandillas, cajones y varios saltos menores) por el que los deportistas se deslizan debiendo realizar diferentes trucos en cada obstáculo. Se premia y puntúa la versatilidad, la creatividad y la capacidad de conectar distintas maniobras a lo largo de toda la bajada.

En unas disciplinas dominadas por japoneses, oceánicos y estadounidenses hay dos españoles peleando siempre entre los mejores. Ambos están peleando por asegurar su participación olímpica, que no se sabrá de manera definitiva hasta la cita de Aspen del 14 de enero.

Para Nora Cornell, que tiene muy cerca la clasificación, los de Milano-Cortina serán los primeros Juegos Olímpicos. Todo un hito para alguien que llegó al snowboard relativamente tarde, al cumplir los 13 años.

El madrileño Javier Lliso por su parte sabe ya lo que es desfilar en una ceremonia olímpica e incluso sabe lo que es volver con un diploma olímpico gracias al sexto puesto que cosechó en Biga Air durante los Juegos de Pekín 2022.

El 14º programa Objetivo Los Ángeles 2028 es presentado por Lourdes García Campos y contará con la colaboración de Felipe Fernández. Lunes a las 19:55h. en Teledeporte y RTVE Play.