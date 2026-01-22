Estas imágenes no muestran la gran nevada en Kamchatka, Rusia, están creadas con IA

La península rusa de Kamchatka, al este de Rusia, vivió la semana pasada una gran nevada que ha derivado en acumulaciones de nieve de hasta cuatro metros. El 15 de enero fallecieron dos personas como consecuencia del temporal en la ciudad Petropavlovsk-Kamchatsky, donde se llegó a declarar el estado de emergencia. En este contexto han circulado instantáneas espectaculares registradas por fotoperiodistas, pero en redes sociales también se han difundido algunas imágenes falsas que se presentan como reales. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos contenidos generados con IA que superan el millón de reproducciones por su espectacularidad.

No son personas tirándose por "un tobogán de nieve" entre edificios, es IA En redes sociales ha circulado un vídeo de 10 segundos que muestra a tres personas bajando por una enorme pendiente de nieve entre edificios. "Kamchatka. Niños deslizándose por un tobogán", leemos en un mensaje de X en ruso que se ha compartido más de 3.000 veces desde el 19 de enero que adjunta la grabación y que suma más de un millón de reproducciones. Otro usuario de la misma red social comparte el mismo contenido y asegura en castellano: "Kamchatka. Niños deslizándose por un tobogán tras gran caída de nieve". Es falso. Mensajes de X que difunden como real el vídeo falso de un 'tobogán de nieve' en Kamchatka, Rusia VerificaRTVE Se trata de un vídeo creado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con tres herramientas de detección de IA: la de IVERES, Image Whisperer y Hive Moderation. Como puedes observar en la imagen inferior, todas ellas concluyen que son imágenes creadas con esta tecnología. Hive Moderation, con un 99,7% de fiabilidad en su predicción y la herramienta de IVERES con un 83,79%. Además, la cuenta de X de Hive advierte a este usuario de que este vídeo está creado con inteligencia artificial en este mensaje. También ha realizado un análisis Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión de la que forma parte VerificaRTVE. Con la herramienta Google SynthID concluye que este vídeo es falso porque está generado con la IA de Google. Como puedes comprobar en la siguiente imagen, la herramienta avisa de que las zonas pintadas de azul están creadas con esta tecnología. A la izquierda, resultados de herramientas de detección de IA y, a la derecha, análisis con Google SynthID realizado por Eurovision News Spotlight VerificaRTVE El verificador búlgaro Factcheck.bg también ha indicado que el "vídeo no es auténtico" y que "la herramienta AI or Not" arroja con un 99% de probabilidad que es IA. Además, este portal subraya que las imágenes "no son realistas". Indica que "los medios informan de ventisqueros que llegan al segundo piso de algunos edificios, pero incluso si hubiera casos en que los ventisqueros alcanzaran una altura mayor", plantea que "la nieve no tendría la densidad necesaria para que la gente se moviera en la superficie sin ahogarse".

No es una gran ola de nieve superando la altura de varios edificios, es IA "Nieve en Rusia. Simplemente increíble", dice un usuario de X en una publicación compartida más de 9.000 veces. El texto adjunta un vídeo de 24 segundos de duración que supera los 2,2 millones de reproducciones. Las imágenes muestran una vista aérea de edificios rodeados de nieve que llega a superar su altura y en el segundo 17 se llega a ver una acumulación de nieve tan grande que tiene forma de ola y sepulta varios pisos. Es falso. Mensaje que difunde como real el vídeo falso de una ola de nieve sobre unos edificios en Rusia VerificaRTVE No es una grabación real, son imágenes creadas con inteligencia artificial. Dos herramientas de detección de contenidos creados con IA determinan que se ha generado con esta tecnología. Así lo concluye Hive Moderation con un 99,6% de fiabilidad en su predicción. Además, el perfil de Hive en X advierte a un usuario de la red social de que este vídeo ha sido creado con IA. El análisis realizado por Eurovision News Spotlight con Google SynthID determina que este vídeo está generado con la IA de Google, tal y como puedes comprobar en la siguiente imagen. Además, el verificador turco Teyit señala que este contenido lo compartió por primera vez por un usuario de la red social Threads que reconoció a otro que se trataba de IA cuando este le dijo que no "recordaba que Kamchatka tuviera edificios de nueve pisos". A la izquierda, análisis con Google SynthID realizado por Eurovision News Spotlight, a la derecha, resultado de la herramienta de detección de IA Hive Moderation VerificaRTVE