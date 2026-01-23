Las patronales de supermercados ven "desproporcionada" la restricción de la DGT a vehículos pesados por la borrasca

Las principales patronales de supermercados han mostrado su preocupación, este viernes, tras la decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de imponer restricciones a la circulación de camiones en determinados tramos de carreteras, tras la entrada de la borrasca 'Ingrid' en España. Consideran que es una medida "desproporcionada y precipitada".

En un comunicado, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha aseverado que "se trata de una medida preventiva sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas" y que "establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales".

Los empresarios de los supermercados han señalado que están tratando de "concienciar" a las autoridades para que, en la "medida de lo posible", se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se "dé prioridad" a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana.

La resolución publicada por la DGT restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carretera como consecuencia de la borrasca.

Advierten de un posible desabastecimiento La patronal Asedas que engloba a supermercados tan conocidos como Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz, entre otros, ha indicado que la prohibición ha generado ya un "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y productos esenciales. Advierten de la posibilidad de una situación de desabastecimiento, pero al mismo tiempo han hecho un llamamiento a la calma a los ciudadanos porque, actualmente, no existe esa situación de carencia en los establecimientos. Por esta razón, han instado a evitar situaciones, "innecesarias", de acopio de alimentos y otros productos en sus hogares. La borrasca Ingrid afecta a más de 60 carreteras y obliga a restringir el paso de camiones por las intensas nevadas Asimismo, consideran que la paralización del tráfico desde la pasada medianoche en una "zona amplísima" del Noroeste de España ha provocado un gran "embolsamiento de camiones" en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas de distribución y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. "Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", han apuntado desde las patronales de los supermercados.

El sector carga contra la medida La Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC, que reúne a más de 34.500 empresas usuarias del transporte de mercancías, han explicado que la restricción de la DGT a los grandes vehículos está provocando que "una parte crítica de las flotas de las empresas del gran consumo se encuentra bloqueada". Y han añadido que "la interrupción afecta directamente al suministro de mercancías perecederas y productos de primera necesidad destinados a supermercados y grandes superficies". Con este contexto, han asegurado que "las principales cadenas de distribución sufren el riesgo de que muchos establecimientos de la zona de Galicia se queden sin suministro de producto fresco en las próximas horas". Además, AECOC ha instado a las administraciones a tomar "medidas proporcionadas" y a coordinar "soluciones operativas" y que permitan recuperar la movilidad y el suministro de bienes esenciales en cuanto las condiciones meteorológicas y de la vía lo permitan. Además, han hecho tres sugerencias ante la situación actual que son las siguientes: Organizar convoyes agrupados tras máquinas quitanieves para dar paso a vehículos de suministro esencial.

Abrir ventanas temporales de paso en tramos estratégicos para evitar posibles roturas de stock en destino.

Priorizar la circulación de camiones identificados con carga de primera necesidad. . Por su parte, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha calificado la decisión de la DGT de restringir la circulación de camiones por riesgo de nevadas de "simplista, extrema, absurda, contraproducente y precipitada". Por esta razón han solicitado al Ejecutivo "garantizar la libre y segura circulación de camiones para no interrumpir la cadena de suministro". Han asegurado que la restricción es "desmesurada y que amenaza el regreso de los conductores a sus hogares". Y han recordado que "las empresas de ASTIC llevan décadas circulando por países como Alemania, Austria, Suiza, Polonia o Noruega, donde las condiciones climatológicas son tremendamente adversas y los camiones no se detienen". Asimismo han instado a "lograr una coordinación efectiva que minimice el impacto en la cadena de suministro".