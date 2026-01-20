La Super Bowl más polémica: Green Day se une a Bad Bunny tras las críticas de la banda a Trump

Green Day se incorpora a la Super Bowl que se celebrará el próximo 8 de febrero. Junto a Bad Bunny. La presencia del grupo llega tras un año marcado por sus mensajes políticos en directo, como el pasado verano en un festival en Bélgica, donde su vocalista, Billie Joe Armstrong, animó al público a corear consignas contra Donald Trump, o su actuación en Coachella, en California, donde modificaron la letra de su emblemático American Idiot para mofarse del movimiento MAGA.

Las críticas de la banda al presidente estadounidense han sido constantes y, ahora, contarán con uno de los mayores escaparates del mundo del entretenimiento, la actuación en el descanso de la Super Bowl, seguida cada año por millones de espectadores, que amplificará una posición contra Trump que Green Day ha defendido sin matices en escenarios de todo el mundo. Y veremos qué ocurre durante su show.

Y, por supuesto, actuará también Bad Bunny, el artista que en 2025 ha vuelto a ser el cantante más escuchado en Spotify en todo el mundo, ya confirmado hace meses. Y la controversia ya es total, porque no hay que olvidar que el puertorriqueño no incluyó a Estados Unidos en su última gira mundial, alegando temor a posibles redadas del servicio de migración en conciertos con gran presencia de público latino. Desde la Casa Blanca, la elección del cantante fue calificada de “vergonzosa”, mientras se ha advertido de un refuerzo de la seguridad con agentes del ICE durante el evento...

Con este contexto, todo apunta a que esta edición de la Super Bowl será una de las más polémicas y politizadas de sus casi 60 años de historia. Y habrá que estar atento a todo lo que pueda pasar, dentro y fuera del estadio, con la competición deportiva, se podría decir, casi en un segundo plano.