Carlos Sainz, a TVE: "Para ganar el Dakar hay que correr y, además, todo tiene que funcionar perfectamente"

Carlos Sainz afronta el próximo 3 de enero el Rally Dakar 2026 con 63 años y con hambre de alzar su quinto 'tuareg' en su 18º incursión en las dunas. El piloto español repite con el Ford Raptor habiendo aprendido de la mala experiencia de la edición anterior, en la que tuvo que abandonar en la segunda etapa.

"Lo del año pasado fue un accidente muy tonto, porque fue a baja velocidad, pero con consecuencias lo suficientemente importantes para no seguir", dice en una entrevista para TVE. El 'Matador' asegura haber aprendido de aquella lección: "De todo se aprende, a pesar de las alturas que estamos yo sigo aprendiendo". También su equipo, que le ha aportado un coche más ligero, con el centro de gravedad más bajo y con una nueva puesta a punto.

De la experiencia del año anterior sólo puede salir una mejora. Sainz analiza el recorrido de este año y prevé que se den sorpresas: "El año pasado lo que ocurrió es que había una etapa maratón en un terreno donde había muchas posibilidades de pinchar, que fue lo que pasó. Hacer una etapa maratón al segundo día de carrera es demasiado temprano".

"Este año creo que es más homogéneo, está más balanceado, y no hay motos por delante. El que sale primero pierde tiempo. Está pensado que haya dos días cada semana para que se compense. En general, son etapas muy largas y en las etapas largas mi experiencia me dice que pasan cosas", añade.

Sin embargo, llega al Dakar con malos resultados en Marruecos, considerado la antesala. Pero Sainz dice ser optimista: "Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. Y cuando miro, históricamente, siempre que en Marruecos he tenido problemas, pues luego el Dakar ha ido casi siempre mejor o ha ido bien".

"Me da rabia haber tenido problemas en en Marruecos, pero desde luego no me produce ningún tipo de ansiedad ni tengo ningún tipo de de problema. Creo que, al revés, nos ha servido para asegurarnos de que alguna cosa que pasó en Marruecos no suceda ahora en el Dakar", añade sin dejar ese tono optimista".