Mejor canción en los Oscar 2025: de 'Emilia Pérez' a Elton John

Más allá de los apartados más codiciados, como el de mejor película, actor o actriz, los Premios Oscar tienen uno que refleja el trabajo musical detrás de una película: mejor canción original.

En esta 97ª edición, que se celebrará el próximo 3 de marzo, la controvertida película Emilia Pérez lidera en esta categoría con dos nominaciones por sus temas "El mal" y "Mi camino". No obstante, en frente tienen a una leyenda de la música, Elton John, por su canción "Never too late" que forma parte de la banda sonora de su documental Elton John: never too late. Finalmente, las otras dos canciones que completan esta sección son "Like a bird" por Las vidas de Sing Sing y The journey del largometraje Seis triple ocho.

Nominadas a mejor canción original El mal, de Emilia Pérez

Mi camino, de Emilia Pérez

Like a bird, de Las vidas de Sing Sing

Never too late, de Elton John: Never Too Late

The journey, de Seis triple Ocho

Grandes posibilidades para Emilia Pérez Emilia Pérez es la película más nominada de esta edición de los premios al estar presente 13 veces en las diferentes categorías. A pesar del dato, sus aspiraciones podrían verse comprometidas debido a la polémica que ha acompañado al largometraje desde que se estrenó: desde declaraciones del director diciendo que "el español es un idioma de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes" a, la más sonada, los tuits ofensivos de la actriz protagonista, Karla Sofía Gascón. Karla Sofia Gascón, Selena Gómez y Zoe Saldaña, actrices que participan en 'Emilia Pérez' No obstante, la sección a mejor canción original podría ser una en la que la película obtuviese el Oscar, ya que parte con ventaja respecto al resto al tener dos canciones nominadas de cinco que son en total. "El mal" es una canción interpretada por Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón que trata sobre la corrupción político-social que vive México. Parte como la gran favorita al haber ganado el Globo de Oro a mejor canción original en la última edición de estos galardones celebrada el pasado 5 de enero. "Las canciones son mariposas y necesitamos esa mariposas inclusos si es para denunciar en contra de la corrupción que hay en el mundo", indicó la cantante francesa Camille, involucrada en la creación de la banda sonora de la película, durante su discurso de agradecimiento. La otra nominada es "Mi camino", donde Jessi, interpretada por Selena Gómez, toma la voz cantante para hablar sobre el cuidado de la salud mental y cómo recuperar el amor por uno mismo tras una relación amorosa que dejó secuelas. Gómez ha sido criticada por su pronunciación del acento español en la película por parte de algunos usuarios en las rede sociales, sin embargo, la actriz y cantante con años de carrera profesional en ambas disciplinas, se atrevió a cantar en este idioma y a tomar lecciones de español como preparación para el proyecto. Gómez, de ascendencia mexicana, explicó el motivo de su falta de destreza en el idioma en unas declaraciones a la prensa: "Debería hablar español con fluidez, y lo hablaba cuando era más joven. Conseguí mi primer trabajo a los 7 años y, a partir de ese momento, la mayoría de mis trabajos fueron en inglés", confesó. "Simplemente, perdí mi español. Eso es lo que le pasa a mucha gente, especialmente a los mexicanos estadounidenses". A pesar de la dificultad de retomar el idioma, confiesa que tomó clases de cara a la grabación de Emilia Pérez: "Todos tuvimos que tener nuestro propio entrenador porque Zoe Saldaña es de República Dominicana, Karla Sofía Gascón es de España y yo soy de Texas, aunque mi familia sea de México", explicó Gómez. Además, la actriz confesó cómo se vio reflejada en este tema: "Me identifiqué con la letra, con el hecho de estar atrapada, por así decirlo. Cantar en español también fue muy hermoso, porque las palabras son muy poderosas", indicó.

Elton John vuelve a por otro Oscar Elton John, uno de los iconos de la música mundial, ya sabe lo que es ganar dos Oscar por su destreza musical en la categoría a mejor canción original: el primero lo ganó en 1994 gracias al tema "Can you feel the love tonight", que pertenece a uno de los clásicos de la animación más populares: El rey león. Rebobinando - Elton John, "Dont let the sun go down on me" - 04/06/24 Tuvieron que pasar 16 años para que el artista volviese a hacerse con el galardón por una de las canciones que sonaron en su película biográfica Rocketman: (I'm gonna) Love me again. Ahora, el británico vuelve a la competición por Elton John: never too late, un documental donde recuerda su vida y los inicios de su carrera mientras se prepara para su último concierto en Norteamérica. El cantante anunció que se retiraría de los escenarios, por lo tanto, este documental sirve como la despedida final con sus fans. Elton John se despide de Madrid repasando medio siglo de éxitos en una noche memorable ALBERTO LEÓN La canción nominada, "Never too late", contiene metraje de los primeros años de carrera del cantante durante sus viajes internacionales y conciertos.

Música dentro de una cárcel Las vidas de Sing Sing está basada en la historia real de la cárcel de Sing Sing, ubicada en Nueva York, donde crearon o un programa de reformación de presos llamado Rehabilitation through the arts (Rehabilitación a través de las artes, en español). Gracias a él, hicieron una obra musical y comenzaron a ver la vid como un concepto por el que no hace falta luchar con violencia "Like a bird" es el título de la canción nominada de esta película, la cual, al igual que el resto de temas, está acompañada por las voces de exconvictos que formaron parte de este programa. Uno de los actores del reparto, Clarence "Divine eye" Maclin fue parte de este grupo durante su estancia en prisión. El programa de rehabilitación sigue activo y, desde la web oficial, confirman que "menos del 3% de los convictos que formaron parte del programa RTA volvieron a la cárcel, en comparación con el 60% nacional [en Estados Unidos]". Además, gracias a la repercusión positiva que está teniendo Las vidas de Sing Sing, la organización ha decidido abrir un sistema de donación para apoyar esta iniciativa bajo el lema: "Puedes romper el círculo si transformas una vida hoy".