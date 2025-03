Vista para sentencia la carrera por el Oscar más marrullera de la historia

Cuando el pasado 5 de febrero, el cineasta brasileño Walter Salles se disculpaba con el público español por no asistir al preestreno de su película Aún estoy aquí (tal y como se había anunciado), lo hacía, dijo en un vídeo antes de la proyección, porque los incendios de Los Ángeles habían alterado por completo el calendario de promoción. No mencionó a Emilia Pérez, pero si hubiese dicho que el escándalo que le ha explotado a la película de Netflix en plena línea de flotación invitaba a apurar el tiempo de campaña buscando el, hace unos meses improbable, pero hoy cada vez más innegable, sorpasso a la favorita de facto, todos en la sala le hubiesen entendido y apoyado, pues la campaña de los Oscar 2025 se parece cada vez más a unas elecciones, y su película bien merece esa estatuilla que está peleando hasta el final.

Que la carrera por los premios más top de Hollywood es cada vez más marrullera es algo que nadie puede negar. Gane quien gane el domingo, la protagonista de la campaña ha sido Karla Sofía Gascón. Ella ha protagonizado más titulares que el resto de nominados juntos. Independientemente de que los tuits que la han hecho caer en desgracia sean controvertidos, reprobables, coherentes o no con lo que representa, o que la hayan convertido en oportuna diana de todos aquellos que le tienen ganas desde Cannes, lo cierto es que fue nominada al Oscar por su excelente trabajo en Emilia Pérez y sólo por él debería ganarlo o no, sin entrar en otras consideraciones. Los bandazos de Netflix para salvar los muebles tras el escándalo (ora la apartamos de la campaña, “borrándola”, incluso, de los carteles promocionales, ora “la invitamos” de nuevo a asistir a los Oscar, escenificando una especie de perdón corporativo que huele a hipócrita), obedecen únicamente a la desesperación de quien tenía el viento a favor para ganar el Oscar y ha ido perdiendo todas las plazas hasta verse prácticamente en el arroyo.

Porque, al comienzo de la carrera, hubo quien habló de Emilia Pérez como esa película que uniría al lobby latino de Hollywood como Todo a la vez en todas partes supuestamente había hecho con el asiático. De nuevo las narrativas que todo lo simplifican. De un tiempo a esta parte parece que hay que construir una si quieres que voten por ti. Es como si se interiorizase que un significativo grupo de académicos no ve todas las nominadas y decide su voto en función de simpatías, iconicidad o deudas morales. Los nominados lo saben y algunos, como Demi Moore, ofrecen discursos que parecen más arengas políticas.

Mejor actriz protagonista: emoción hasta el final

“Hace 30 años, un productor me dijo que era una ‘actriz de palomitas’”, explicó Demi Moore al aceptar el Globo de Oro por La sustancia, “y pensé que eso significaba que esto era algo que no se me permitía tener. Que podía hacer películas de mucho éxito, que dieran dinero, pero yo no iba a ser reconocida”.

Acto seguido se convirtió oficialmente en la favorita de una de las carreras a mejor actriz protagonista más impredecibles de los últimos años. El discurso construyó una narrativa de trabajadora al servicio de la industria que nunca había aspirado a nada, que probablemente le de el triunfo. Humildad, trabajo duro, éxito discreto… ¿qué más se le puede pedir a una ganadora del Oscar?

01.39 min El 'comeback' de Demi Moore: las segundas oportunidades de las estrellas de Hollywood

Con Karla Sofía Gascón virtualmente eliminada de la competición por polémicas extra cinematográficas (¿qué habría sucedido si la bomba le hubiese explotado a una Amy Adams o una Glen Close? ¿Habrían ido tan lejos Hollywood y Netflix en el proceso de defenestrado?) y Cynthia Erivo como convidada de piedra, con una de esas candidaturas que tocan techo con la mera nominación, las vías alternativas a Demi Moore se reducen a dos. Una de ellas con fuerza más que suficiente para arrebatarle la estatuilla, a pesar de que los Globos de Oro y el Sindicato de actores le hayan dado la espalda.

Mikey Madison, la protagonista de Anora, se ha hecho con un botín considerable en la previa de los Oscar: el más reciente, el Bafta, que ha redirigido focos a su persona. Pero antes ya había conseguido un buen número de reconocimientos de círculos críticos como Los Ángeles, Boston o Washington. Ninguno de ellos, per se, garantizan el Oscar, pero el sumatorio es de los que no se pueden ignorar. Su principal hándicap no es tanto su juventud (tiene 3 años más que Jennifer Lawrence cuando ésta ganó la estatuilla por El lado bueno de las cosas y la misma edad que Brie Larson cuando arrasó con La habitación), sino ese aire de “promesa” que no se disipará hasta que no se haya dado carpetazo a la campaña.

Respecto a Fernanda Torres, dos son los puntos a su favor: es aire fresco que llega al final de una carrera larga y redundante y el suyo es un trabajo rotundo que la Academia no debería dejar pasar (en la memoria de todos, lo mal que ha envejecido el Oscar a Gwyneth Paltrow frente a candidatas más interesantes como Cate Blanchett o Fernanda Montenegro, madre de Fernanda Torres). El fantasma de las malas decisiones del pasado puede jugar a favor de Fernanda. Si un nutrido grupo de académicos deciden apostar por el mejor y más intenso trabajo dramático del año, la brasileña se convertirá en lo que se conoce como un “caballo negro”: un competidor que adelanta al favorito en el último minuto.