Oscar 2025: 'Robot salvaje' y 'Flow', favoritos en un gran año para la animación

Este es uno de los años con más nivel que recordamos entre los nominados a los Oscar de animación, ya que las cinco películas candidatas son fantásticas. Pero hay dos que parten como claras favoritas: Robot salvaje y Flow, con esa doble nominación a mejor película extranjera y mejor película de animación. De hecho, Flow ganó el Globo de Oro ante los mismos rivales (y Vaina 2), pero en los premios de la animación, los Annie, la gran triunfadora fue Robot salvaje con ocho galardones (incluidos película y director). Y aunque Flow se llevó los galardones a mejor película independiente y mejor guion en esos Annie, no olvidemos que en los Oscar de animación, las únicas películas que han triunfado sin ser norteamericanas o británicas, han sido dos de Miyazaki: El viaje de Chihiro y El chico y la garza.

La otras tres candidatas, Del revés 2, Memorias de un caracol y Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas son joyas de la animación, pero no parecen tener ninguna posibilidad frente a estos dos rivales que lo han ganado todo este año.

Si nos gustaría destacar la diferencia de presupuestos entre las cinco, de los 200 millones de dólares de Del revés 2, los 78 de Robot salvaje y los 30 de Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas, a los poco más de 4 millones de Flow y Memorias de un caracol.

Por cierto, que este año hemos tenido la suerte de poder entrevistar a los directores de dos de las películas nominadas: Robot salvaje y Memorias de un caracol.

Del revés (Pete Docter y Ronaldo del Carmen) sigue siendo una de las películas más originales y sorprendentes de la historia y, por supuesto, ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2015. Pero su secuela, Del revés 2 ( Kelsey Mann ), aunque también sea una gran película, no parece tener muchas posibilidades de conseguir esa estatuilla . Primero, porque Pixar y Disney se han abonado a las secuelas, lo que supone grandes rendimientos en la taquilla, pero restan originalidad a sus propuestas. De hecho, Del revés 2 era la película de animación más taquillera de la historia del cine, con 1700 millones de dólares, antes del fenómeno de Ne Zha 2, la película china que ha superado esa cifra en menos de un mes. Y segundo, porque no ha conseguido ninguno de los galardones importantes del año.

Así que mucho nos tememos que la película no suponga ese cuarto Oscar para Wallace y Gromit, pero no deja de ser una auténtica maravilla. La película continúa la historia del cortometraje Los pantalones equivocados: Feathers McGraw, el pingüino ladrón detenido por Wallace y Gromit tras robar el diamante azul es encarcelado en un zoo y Wallace vuelve a sus inventos, creando un enano de jardín robótico, Norbot, que alquila para que trabaje en los jardines locales. Pero Feather se hará con el control del enano, creando el caos. Una película trepidante, divertidísima y con personajes absolutamente irresistibles. Por cierto que Nick Park ha ganado ya cuatro Oscars de seis nominaciones.

'In the shadow of cypress'

Ganador del Gran Premio del Jurado y del mejor 2D en los premios de Animayo. In the Shadow of the Cypress es un cortometraje iraní dirigido por Hossein Molayemi y Shirin Sohani, que aborda el trastorno de estrés postraumático y las complejas relaciones familiares marcadas por los efectos psicológicos de la guerra. Un cortometraje mudo y minimalista, seguramente por las limitaciones de la producción, que se estrenó en el Festival de Venecia. Destacar su estupendo guion, su bellísima escenografía y su magistral uso de la iluminación. Cuenta la historia de un ex capitán que vive con su hija en una casa aislada junto al mar. A pesar de que intenta ser un buen padre, las secuelas que sufre por la guerra han hecho casi imposible la comunicación con su hija. Hasta que un acontecimiento inesperado le obligará a enfrentarse a sus fantasmas personales.