Conan O'Brien, la leyenda de la televisión que afronta sus primeros Oscar como presentador

En Estados Unidos, una leyenda. En España, tal vez no haya tenido tanto impacto, por eso, vamos a responder a la pregunta: ¿quién es Conan O'Brien, el presentador de la gala de los Oscar?

O'Brien [Massachusetts, 1963] es un presentador, humorista y, ahora, conductor de la 97ª edición de los Premios Oscar. El próximo 3 de marzo, los espectadores verán al estadounidense conduciendo la gala desde el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles.

Tras la salida de Conan en 2009, Jimmy Fallon tomó el relevo desde 2009 hasta 2014 y, en la actualidad, Seth Meyers es el presentador de Late Night with Seth Meyers tras once años en antena.

A pesar del éxito, sus comienzos no fueron fáciles. Tuvo que sustituir a la leyenda televisiva David Letterman . Tras nueve años como presentador del Late night, Letterman decidió cambiar de emisora.

O'Brien tuvo su propio espacio en la NBC con Late night with Conan O'Brien (1993-2009), un espacio que tuvo 2725 programas en sus 16 años de emisión .

El 22 de enero de 2010, tras la baja audiencia del nuevo programa de Jay Leno en la misma emisora (The Jay Leno Show), decidieron despedir a Conan y traer de vuelta a Leno a The tonight show, quedándose otros cuatro años en el programa.

NBC tomó cartas sobre el asunto y contrató a Conan O'Brien para ser la nueva cara del proyecto, pasándose a llamar The tonight show with Conan O'Brien . Este ha sido el paso más breve de un conductor por el programa, ya que solo duró siete meses.

El 1 de julio de 2009, la emisora vio cómo el presentador Jay Leno dejaba de conducir el programa tras 17 años al frente. El motivo fue que no quería competir en prime time con el nuevo programa de David Letterman.

La cadena de televisión NBC posee uno de los programas más vistos del país actualmente: The tonight show. Por él han pasado presentadores como Johnny Carson, Jay Leno , Conan O'Brien o Jimmy Fallon.

Aparte de la radio, Conan volverá al formato televisivo, pero no en una cadena, sino en una plataforma de streaming. HBO ha confirmado que está preparando un proyecto con él que estrenará próximamente en Max. Según han informado, Siguiendo a Conan O'Brien trata sobre su visita a diferentes lugares del mundo para meterse de lleno en la cultura de cada territorio. Noruega, Argentina, Tailandia e Irlanda son los destinos de los cuatro primeros episodios.

Con todo un horizonte por delante, O'Brien decidió cambiar la televisión por la radio y crear su propio podcast , llamado Conan O'Brien needs a friend (Conan O'Brien necesita un amigo) donde entrevista a artistas de todo el mundo siempre manteniendo el icónico sentido del humor, pero esta vez, bajo un ambiente de conversación extendida, sin público ni en formato en directo, que invita más a la relajación y a la calma.

Ante la negativa, la Academia llamó a Conan y este aceptó debutar como presentador de la ceremonia. "Me han dejado participar, lo cual creo que es un gran error" , indicó Conan entre risas en su pódcast el pasado noviembre. "Es una gran noche", confesó.

Jimmy Kimmel, que fue el conductor de la última gala y ya lo ha hecho en cuatro ocasiones, rechazó hacerlo de nuevo por quinta vez. "Hice las últimas dos y salieron bien. He pensado en tomarme un pequeño descanso", aclaró Kimmel.

Curiosidades: guionista en Los Simpson

Gran parte de la sociedad mundial ha podido disfrutar del humor de Conan gracias a su participación en la serie animada más popular: Los Simpson. Él fue guionista y productor durante un año entre 1991 y 1992.

Además, tuvo su propio cameo en la serie, concretamente, en el episodio Bart se hace famoso, donde el hijo de la familia de Springfield consigue un estatus de celebridad gracias a una frase icónica: "Yo no he sido". El capítulo es una crítica a cómo la fama es efímera y confusa, sobre todo en Hollywood y en el mundo televisivo. Bart, en su apogeo mediático, visita el programa de Conan O'Brien, donde no acaba con buenas sensaciones.

Con una carrera respaldada por cientos de programas, entrevistas y éxito en los medios de comunicación, Conan O'Brien ha recibido a los 60 años una de las oportunidades de su vida: presentar los Premios Oscar. La gala más importante del cine mundial contará este año con un humorista que teñirá de sarcasmos, ironía y risas el Dolby Theatre.