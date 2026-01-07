'Una batalla tras otra' domina las nominaciones de los Premios del Sindicato de Actores

Una batalla tras otra, filme de Paul Thomas Anderson basado en la corrosiva novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon, encabeza con siete candidaturas las nominaciones de estos The Actor Awards (anteriormente conocidos como SAG Awards) según ha anunciado este miércoles el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Competirá también al premio de mejor reparto junto a Los pecadores (cinco nominaciones), Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein. Esta se considerada una categoría-termómetro para ganar el Oscar a mejor película.

Leonardo DiCaprio competirá por ser el mejor actor principal frente a Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Los pecadores), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme), quien buscará repetir su victoria del año pasado. Su compañera de reparto, la debutante Chase Infinity, competirá a mejor actriz principal contra Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Emma Stona (Bugonia).

Sean Penn y Benicio del Toro han sido nominados a mejor actor de reparto, mientras que Teyana Taylor lo ha sido a mejor actriz de reparto, reforzando las opciones de Una batalla tras otra en la carrera hacia los Oscar. Entre los ausentes destacan Cynthia Erivo (Wicked), Wagner Moura (El agente secreto) y películas extranjeras como Valor sentimental.

The Studio, la favorita en televisión En televisión, la prestigiosa The Studio ha liderado las nominaciones con cinco, incluyendo mejor reparto en comedia, junto a Abbott Elementary, The Bear, Hacks y Only Murders in the Building. En drama competirán The Diplomat, Landman, The Pitt, Severance y The White Lotus. Esta última y la miniserie Adolescencia acumulan, por su parte, cuatro candidaturas. La 32º edición de estos The Actor Awards se celebrará el 1 de marzo y se emitirá por Netflix, donde el año pasado alcanzó 4,3 millones de visualizaciones.