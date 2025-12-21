Elecciones en Extremadura 2025: las mejores fotos de una jornada que decidirá el futuro de la región

Los extremeños están llamados a decidir su futuro este domingo en las urnas. Las elecciones en Extremadura se están celebrando con normalidad aunque se trata de las primeras convocadas de forma anticipada y separada del resto de las autonomías.

Los ciudadanos decidirán los que serán sus representantes parlamentarios para, presumiblemente, los próximos cuatro años, y su voto será clave para la conformación del futuro gobierno de la región. Estas son las mejores imágenes de una jornada en la que los principales candidatos han llamado a la participación pese al frío y la amenaza de lluvia.

Abren los colegios electorales con normalidad Las papeletas, colocadas a primera hora de la mañana en un colegio de Plasencia. EFE/ Eduardo Palomo Tal y como estaba previsto, los colegios electorales de Extremadura han abierto a las 9.00 de la mañana sin incidentes destacados. Allí están llamados cerca de 900.000 ciudadanos con derecho a voto para elegir entre las distintas papeletas. Actualmente, las únicas que tienen representación en la Asamblea de Extremadura son el PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura. Constitución de una mesa electoral en el Colegio Suaárez Somonte en Mérida EFE/ Jero Morales En el momento previo de la constitución de las mesas electorales, a las 08.00 de la mañana, se han podido ver algunas caras de sueño y frío entre los miembros de las mismas, que han recibido un manual de instrucciones sobre cómo proceder. Manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales Javier Cintas Javier Cintas / Europa Press

Madrugón y encontrar la mesa electoral Un hombre vota a primera hora en el IES Sáenz de Buruaga de Mérida RTVE Noticias A las 09.00 han votado los más madrugadores. Algunos de ellos, tal y como han contado en TVE, han votado a esa hora aprovechando que habían sido llamados como suplentes a las mesas electorales. Como siempre, los ciudadanos han podido consultar en las listas censales la sección y mesa donde votar. Una mujer busca su Mesa electoral en el CEIP Trajano de Mérida. RTVE Noticias

Los candidatos votan y llaman a "llenar las urnas" Los cuatro principales candidatos han votado por la mañana y han llamado a "llenar las urnas" de "ilusión" en una jornada que han calificado como "histórica". Miguel Ángel Gallardo (PSOE) ha votado en Villanueva de la Serena, localidad de la que fue alcalde 21 años. La presidenta extremeña, María Guardiola (PP), ha sido la última en depositar su voto y lo ha hecho en x. El más madrugador ha sido Óscar Fernández (Vox), que ha votado en el colegio cacereño Castra Caecilia. Por su parte, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) lo ha hecho en Mérida. Los principales candidatos votan en las elecciones de Extremadura RTVE

Colegios decorados con motivos navideños Un colegio en Almendralejo, Badajoz EFE/ Ana Picón 791 colegios, muchos de ellos decorados con motivos infantiles e incluso navideños, han cambiado alumnos por votantes. Los extremeños han podido ver las pinturas en las paredes y dibujos de los niños, como en este colegio de Almendralejo, mientras que los más pequeños ya están de vacaciones de Navidad. La decoración navideña, muy presente en los colegios electorales de estos comicios EFE/ Jero Morales