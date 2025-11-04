Un Courtois imperial no evita la derrota del Real Madrid ante el Liverpool en Champions

Cuando el mejor jugador de tu equipo en un partido es el portero, es porque el plan inicial no ha funcionado. Ese podría ser un buen resumen de lo que ha sido el partido del Real Madrid en Anfield, al que Courtois ha salvado en ocho ocasiones, pero ha acabado conociendo la derrota por primera vez en esta edición de la Champions League ante el Liverpool. Un partido en el que no han conseguido hacer gol, pero tampoco han generado mucho peligro.

Los tres de arriba se mostraron muy imprecisos, con ocho disparos, pero solo dos a puerta, mientras que el equipo británico era una apisonadora. Pudieron hacer más goles de no ser por el portero belga. El Madrid ve como el Liverpool le iguala a puntos en la tabla y deberá mejorar de cara a los cuatro partidos restantes de la fase liguera.

'San' Thibaut Courtois Pitó el árbitro y empezó achuchando el Liverpool, presionando la salida de balón del Real Madrid. Sin embargo, el que tuvo las mejores, de inicio, fue el conjunto de Xabi Alonso en varios contragolpes el que tuvo las mejores. Combinaban los tres de arriba, Mbappé, Bellingham y Vinicius que, cierto es, que no hicieron que Mamardashvili tuviese que intervenir en los primeros minutos. Ante esta perspectiva, el equipo local renunció al balón, sabedor del peligro que supone la velocidad del Madrid al ataque, y esperó atrás, sabedor también de la suya. Entonces apareció Courtois, acostumbrado a hacer fácil aquello que es verdaderamente difícil. Contra del Liverpool que, tras un pase de la muerte de Wirtz, finalizaba Szoboszlai solo ante el belga que, con una parada casi de balonmano, denegaba el gol con el pie. Minutos después, el húngaro participó en la jugada de la polémica, pues un disparo suyo golpeó en la mano de Tchouameni. De inicio pitó falta, pero, aunque en la revisión el francés parecía estar dentro, no importó al entender el árbitro que no era suficiente para señalar penalti. Una jugada significativa por su importancia y porque se convirtió en la estrategia 'red', la de disparar desde fuera. Lo intentaron dos veces antes del descanso, pero volvieron a encontrarse con un muro: Courtois hacía dos paradones, una a Szoboszlai y otra a Wirtz, para mantener la igualada. En el otro área, Mamardashvili tuvo poco trabajo, pero sí tuvo que sacarle una buena mano a Jude Bellingham que, tras una gran jugada escondiendo el balón, definía casi sin ángulo. Poco del Madrid, mucho del Liverpool en un primer tiempo complicado en el que Anfield hizo lo suyo y apretó al conjunto de Xabi Alonso, sin ideas y con complicaciones en salida de balón.

Ni 'San' Thibaut Courtois Empezó igual el segundo tiempo que acabó el primero, con Courtois repeliendo los intentos del Liverpool en ataque. Porque sacó tres, nada menos, el portero del Real Madrid en los primeros 4 minutos. Dos manos cruciales a Van Dijk y Ekitike en jugadas a balón parado y una a Szoboszlai, que hoy seguro soñará con él, en un lanzamiento de falta. El belga era el hombre del partido, pero el conjunto blanco no levantaba cabeza. Tanto iba el cántaro a la fuente, tanto sufría el Madrid que, al final, Courtois no fue suficiente. Botaba el húngaro, otra vez él, con la sutileza y la calidad que le caracteriza, y aparecía MacAllister, sorpendiendo a la defensa, para anotar de cabeza y adelantar a su equipo. Uno a cero, al Madrid le tocaba remar para dar la vuelta al resultado en Anfield. Trató de mover el banquillo Xabi, dando entrada a Rodrygo y quitando a Camavinga. Cambio de esquema, retrasando a Jude y dando prioridad al ataque, sabedor del mal resultado que suponía. A pesar de que el equipo blanco se volcó en ataque, no fue hasta el minuto 75 cuando tuvo su primera ocasión: un disparo que se le marchó desviado por poco a Mbappé. Volvió Alexander-Arnold a Anfield, con pitada de la que fue su afición, pero el Real Madrid no reaccionaba y así acabó el partido, sin grandes ocasiones, sin tiros a puerta en la segunda parte y sin generarle ningún nerviosismo a Mamardashvili. Primera derrota en la Champions League del conjunto de Xabi Alonso, que se mantiene - a falta de los resultados de la jornada del miércoles - en los ocho primeros, pero que pierde un partido crucial para demostrar las intenciones del equipo: ante un rival directo y con malas sensaciones. Eso sí, para coger impulso, es necesario dar un paso atrás.