Rafael Louzán, en RNE: "A Lamine le veo con una cabeza extraordinaria, nos va a dar muchas alegrías"

El presidente de la RFEF Rafael Louzán ha repasado la actualidad del fútbol en una entrevista en Tablero Deportivo de RNE, donde ha elogiado a Lamine Yamal, de quien ha afirmado que tiene una "cabeza extraordinaria" a pesar de sus 18 años, y cree que, al igual que Nico Williams y Pedri González, en proceso de recuperación de sus lesiones, va a dar "muchas alegrías".

35.17 min Rafael Louzán: "Veo a Lamine Yamal con una cabeza extraordinaria"

El dirigente federativo ha recordado que los tres estuvieron ausentes en la última convocatoria de la Selección Española por lesión, una circunstancia que Luis de la Fuente ha gestionado con eficacia, manejando "con prudencia" muy bien los tiempos, y no ve polémica en algo que la Federación tiene como prioridad, que es cuidar de manera total a los jugadores porque, en primer lugar, son propiedad de los clubes.

“Estamos donde queríamos, hay paz institucional“

Cerca de cumplirse un año desde que llegara a la dirección de la Real Federación Española de Fútbol, considera que están en el "punto donde queríamos estar", en el sentido de que ahora mismo "hay paz institucional" entre todos los actores del fútbol, en este caso, la Liga de Fútbol Profesional, los sindicatos, sindicato mayoritario AFE, y también con la Liga de Fútbol Profesional Femenina, que está creciendo consolidándose.

El gallego recordó, que si además de esto se dan las circunstancias positivas de que la Selección española masculina y femenina sean número uno en ranking FIFA, algo que nunca jamás había sucedido en España, piensa que es suficiente motivo para "sentirnos orgullosos".