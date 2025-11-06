Rafael Louzán, en RNE: "A Lamine le veo con una cabeza extraordinaria, nos va a dar muchas alegrías"
- El presidente de la RFEF hace balance de su gestión casi un año después de su elección al frente del organismo
- Valora "positivamente" la nueva etapa en la Selección femenina y la gestión de Luis de la Fuente en la masculina
El presidente de la RFEF Rafael Louzán ha repasado la actualidad del fútbol en una entrevista en Tablero Deportivo de RNE, donde ha elogiado a Lamine Yamal, de quien ha afirmado que tiene una "cabeza extraordinaria" a pesar de sus 18 años, y cree que, al igual que Nico Williams y Pedri González, en proceso de recuperación de sus lesiones, va a dar "muchas alegrías".
El dirigente federativo ha recordado que los tres estuvieron ausentes en la última convocatoria de la Selección Española por lesión, una circunstancia que Luis de la Fuente ha gestionado con eficacia, manejando "con prudencia" muy bien los tiempos, y no ve polémica en algo que la Federación tiene como prioridad, que es cuidar de manera total a los jugadores porque, en primer lugar, son propiedad de los clubes.
“Estamos donde queríamos, hay paz institucional“
Cerca de cumplirse un año desde que llegara a la dirección de la Real Federación Española de Fútbol, considera que están en el "punto donde queríamos estar", en el sentido de que ahora mismo "hay paz institucional" entre todos los actores del fútbol, en este caso, la Liga de Fútbol Profesional, los sindicatos, sindicato mayoritario AFE, y también con la Liga de Fútbol Profesional Femenina, que está creciendo consolidándose.
El gallego recordó, que si además de esto se dan las circunstancias positivas de que la Selección española masculina y femenina sean número uno en ranking FIFA, algo que nunca jamás había sucedido en España, piensa que es suficiente motivo para "sentirnos orgullosos".
"Era hora de una nueva etapa en la Selección femenina"
Con respecto a la Selección femenina, Louzán ve como "acierto" la decisión de comenzar una nueva etapa, a propuesta de los técnicos, valorando de forma "muy positiva" el trabajo realizado por la anterior seleccionadora Montse Tomé, a la que avalan los resultados logrados durante etapa al frente de las campeonas del Mundo.
“Montse Tomé hizo un buen trabajo“
"España ha vuelto a jugar como siempre y a ganar también como siempre, son las campeonas de la UEFA Nations League, y tienen la oportunidad de reeditar título, precisamente ante Alemania", en una competición de la que es necesario "valorar el formato de doble vuelta" en un futuro.
No rehuyó el dirigente en abordar la polémica por el horario del partido de vuelta en el Metropolitano, el martes 2 de diciembre, a las 18:00 horas, coincidiendo con el FC Barcelona-Atlético de LaLiga, a la que exculpa de la coincidencia porque había fijado la fecha y horario del encuentro de la jornada 19 de Liga con anterioridad.
También habló del partido frustrado en Miami entre Villarreal y FC Barcelona, entre otras cosas, por ir "muy justos de tiempo", tras explicar la labor de la RFEF como puente entre los clubes implicados para dar curso a la celebración del partido, añadiendo que entiende el interés de LaLiga por este formato, siempre de forma "puntual" por la importancia de los derechos de televisión, especialmente en América y Asia.
“Aplaudo que la NFL venga a España“
"Aplaudo que ahora mismo venga la NFL a Madrid porque es algo que yo creo que nos daba nos la marca mundial como país, y al propio Real Madrid, reflexionó sobre una apuesta por un partido fuera de España al explicar "hay dos estadios en el fútbol, el estadio físico que está en el campo, y el estadio en el sofá donde miles de casas o millones de casas en el mundo", por lo que ve en ello un "gesto" para una colonia importante en ese lugar del mundo.
Finalmente, habló sobre la renovación del Comité Técnico de Árbitros como una apuesta por la "transparencia absoluta" a la hora de abordar las jugadas polémicas en un ejercicio sin precedente de autocrítica.