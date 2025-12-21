Girona - Atlético de Madrid, en directo el partido de la jornada 17 de Liga

Sigue la narración en vivo del último partido del año para Girona y Atlético de Madrid. Ambos equipos se miden en el Estadio de Montilivi este domingo desde las 14:00 horas, apenas tres días después de que los rojiblancos hayan sellado el pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras debutar en la competición ante el Atlético Baleares (2-3). Los catalanes quedaron eliminados de la competición tras caer en la segunda ronda ante el Ourense (2-1), club de Segunda Federación.

En directo Girona vs Atlético de Madrid | La Liga

Alineaciones: Alejandro Francés y Joel Roca, por el Girona, y Marcos Llorente, por el Atlético de Madrid, son las novedades en los onces de Míchel Sánchez y Diego Pablo Simeone. Francés, defensa, regresa al once para cubrir la baja del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi por la disputa de la Copa África, con Arnau Martínez reubicado al doble pivote, y Joel Roca es titular en el extremo izquierdo porque Bryan Gil no ha podido entrenar con normalidad por una herida. Once titular del Girona: Gazzaniga; Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau, Witsel; Tsygankov, autor de un doblete en el valioso triunfo ante la Real Sociedad (1-2), Iván Martín, Joel Roca; y Vanat. El Atlético, cuarto al inicio de esta jornada, jugará con Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.