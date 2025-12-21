Girona - Atlético de Madrid, en directo el partido de la jornada 17 de Liga
- Sigue la narración del partido de Liga entre Girona y Atlético desde las 14:00h. en RTVE.es
Sigue la narración en vivo del último partido del año para Girona y Atlético de Madrid. Ambos equipos se miden en el Estadio de Montilivi este domingo desde las 14:00 horas, apenas tres días después de que los rojiblancos hayan sellado el pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras debutar en la competición ante el Atlético Baleares (2-3). Los catalanes quedaron eliminados de la competición tras caer en la segunda ronda ante el Ourense (2-1), club de Segunda Federación.
En directo Girona vs Atlético de Madrid | La Liga
Alineaciones:
Alejandro Francés y Joel Roca, por el Girona, y Marcos Llorente, por el Atlético de Madrid, son las novedades en los onces de Míchel Sánchez y Diego Pablo Simeone.
Francés, defensa, regresa al once para cubrir la baja del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi por la disputa de la Copa África, con Arnau Martínez reubicado al doble pivote, y Joel Roca es titular en el extremo izquierdo porque Bryan Gil no ha podido entrenar con normalidad por una herida.
Once titular del Girona: Gazzaniga; Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau, Witsel; Tsygankov, autor de un doblete en el valioso triunfo ante la Real Sociedad (1-2), Iván Martín, Joel Roca; y Vanat.
El Atlético, cuarto al inicio de esta jornada, jugará con Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.
La previa:
El equipo que dirige Míchel necesita los tres puntos como agua de mayo, ya que son antepenúltimos, con 15 puntos; los mismos que tienen Valencia y Osasuna. Además, pretenden aprovechar la dinámica ganadora tras sumar los tres puntos en su visita a Anoeta el fin de semana pasado. Una victoria los sacaría de esa plaza de descenso, ya que, Valencia y Mallorca se miden en el partido que abre la jornada 17, y, pase lo que pase en ese duelo, una victoria del Girona los sacaría del descenso.
Mientras, el Atlético de Madrid también pujará por lograr un triunfo que les permita afianzar la cuarta posición y, dependiendo de lo que ocurra en el Villarreal Barça, incluso quedarse con la tercera posición de la tabla. Actualmente, los rojiblancos están a un punto del 'submarino amarillo', aunque estos tienen dos partidos menos.
Los hombres del 'Cholo' se reencontraron con la victoria en Liga el fin de semana pasado ante el Valencia, tras acabar con una racha negativa de dos derrotas consecutivas en la competición. La irregularidad está siendo la tónica de los madrileños, que siempre andan entre la de cal y la de arena.