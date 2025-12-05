Uruguay y Arabia Saudí; dos viejas conocidas para España, que será el rival de Cabo Verde en su debut mundialista
- La selección se enfrentó a la selección sudamericana en el Mundial de 1990 y a la asiática en la cita de 2006
- Sigue el Mundial de Fútbol de 2026 del 11 de junio al 19 de julio en RTVE
Un Mundial con 48 equipos dejaba espacio a muchos debuts y a varias selecciones a las que España jamás se había enfrentado, pero la selección de Luis de la Fuente reeditará dos duelos que ya se han visto en diferentes citas mundialistas. Un grupo con hasta tres trofeos mundialistas (dos uruguayos, uno español); pero que solo se han enfrentado en dos ocasiones en un Mundial.
La cábala se adelanta una edición
Parecía que la cuenta era fácil; primer duelo en 1950, segundo en 1990 y tercero en 2030. Pero el capricho del azar ha roto esta secuencia para dar un gran duelo en la fase de grupos para España. Con nombres de mucho nivel en LaLiga como Federico Valverde, Ronald Araújo o Jose María Giménez, se encuentra inmersa en un cambio de ciclo tras vivir durante años al tridente dorado formado por Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán.
Sin embargo, el 'loco' Bielsa ha conseguido un equipo muy rocoso que solo ha encajado 12 goles en los 18 partidos de fase de clasificación sudamericana. Algo que en las últimas fechas sólo pudo romper Estados Unidos, quien anotó cuatro goles en 25 minutos en la victoria por 5-1 de los norteamericanos.
Dos empates en dos enfrentamientos mundialistas
Rompiendo el orden cronológico, nos adelantamos al partido inaugural del Mundial de 1990. Uruguay y España, que llegaba con ganas de mejorar los cuartos de final de México 86', abrían la cita intercontinental en Italia con un empate a 0 que dejó más dudas que certezas en ambas selecciones. Ambos combinados se despidieron del torneo en octavos de final.
Fue Uruguay quien tuvo la ocasión más clara, con un penalti fallado por Rubén Sosa para la selección charrúa.
Cuarenta años antes, en 1950, Uruguay y España también se enfrentaron en un duelo que acabó en tablas. Un doblete de Estanislao Basora fue igualado por un tanto de Alcides Ghiggia, quien finalmente daría ese Mundial a Uruguay en el famoso 'Maracanazo', y el 2-2 final de Obdulio Varela.
Una victoria ante Arabia Saudí con minutos para los menos habituales
En la tercera jornada de la fase de grupos de 2006, España y Arabia Saudí se enfrentaba en Kaiserslautern con el combinado asiático buscando meterse en octavos de final. Luis Aragonés optó por realizar muchos cambios, ya con la primera plaza asegurada tras las victorias ante Ucrania y Túnez.
Fue uno de los menos habituales, Juanito, quien a la salida de una jugada a balón parada decantase un partido con poca historia. José Antonio Reyes colgó un falta perfecta para que el defensa andaluz cabecease a la perfección para poner el 1-0 final.
Cabo Verde, un debut en todos los sentidos
Poco le duró el hito de ser el país más pequeño en clasificarse a un Mundial (Curaçao le batió jornadas después), pero el estreno de Cabo Verde en una cita de esta magnitud hace ver lo exótico de un Mundial con 48 clasificados. España tendrá el 'honor' de ser su primer rival en un Mundial, jugando contra ellos el primer partido el 15 de junio de 2026.
La selección caboverdiana llegó a cuartos de final de la Copa África, donde cayó en penaltis y no perdió en ningún encuentro durante el tiempo reglamentario, por lo que puede ser un rival más complejo de lo que mucha gente cree. Su jugador más conocido para el público español es Logan Costa, central del Villarreal.
Para poner en contexto su competitividad, empató en junio de este curso a Georgia, ganó a Camerún, a la que ha dejado fuera del Mundial y empató contra otras selecciones de entidad como Egipto o Irán, por lo que pese a su poco bagaje histórico en este tipo de instancias pueden hacer un papel más que digno.