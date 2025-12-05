Uruguay y Arabia Saudí; dos viejas conocidas para España, que será el rival de Cabo Verde en su debut mundialista

Un Mundial con 48 equipos dejaba espacio a muchos debuts y a varias selecciones a las que España jamás se había enfrentado, pero la selección de Luis de la Fuente reeditará dos duelos que ya se han visto en diferentes citas mundialistas. Un grupo con hasta tres trofeos mundialistas (dos uruguayos, uno español); pero que solo se han enfrentado en dos ocasiones en un Mundial.

La cábala se adelanta una edición Parecía que la cuenta era fácil; primer duelo en 1950, segundo en 1990 y tercero en 2030. Pero el capricho del azar ha roto esta secuencia para dar un gran duelo en la fase de grupos para España. Con nombres de mucho nivel en LaLiga como Federico Valverde, Ronald Araújo o Jose María Giménez, se encuentra inmersa en un cambio de ciclo tras vivir durante años al tridente dorado formado por Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán. España se las verá contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026: todos los cruces JAVIER ANGULO Sin embargo, el 'loco' Bielsa ha conseguido un equipo muy rocoso que solo ha encajado 12 goles en los 18 partidos de fase de clasificación sudamericana. Algo que en las últimas fechas sólo pudo romper Estados Unidos, quien anotó cuatro goles en 25 minutos en la victoria por 5-1 de los norteamericanos.

Dos empates en dos enfrentamientos mundialistas Rompiendo el orden cronológico, nos adelantamos al partido inaugural del Mundial de 1990. Uruguay y España, que llegaba con ganas de mejorar los cuartos de final de México 86', abrían la cita intercontinental en Italia con un empate a 0 que dejó más dudas que certezas en ambas selecciones. Ambos combinados se despidieron del torneo en octavos de final. Fue Uruguay quien tuvo la ocasión más clara, con un penalti fallado por Rubén Sosa para la selección charrúa. 00.53 min Así fue el último precedente mundial entre España - Uruguay: 0-0 y una mano 'a lo Suárez' de Villarroya para salvar un punto Cuarenta años antes, en 1950, Uruguay y España también se enfrentaron en un duelo que acabó en tablas. Un doblete de Estanislao Basora fue igualado por un tanto de Alcides Ghiggia, quien finalmente daría ese Mundial a Uruguay en el famoso 'Maracanazo', y el 2-2 final de Obdulio Varela.

Una victoria ante Arabia Saudí con minutos para los menos habituales En la tercera jornada de la fase de grupos de 2006, España y Arabia Saudí se enfrentaba en Kaiserslautern con el combinado asiático buscando meterse en octavos de final. Luis Aragonés optó por realizar muchos cambios, ya con la primera plaza asegurada tras las victorias ante Ucrania y Túnez. Fue uno de los menos habituales, Juanito, quien a la salida de una jugada a balón parada decantase un partido con poca historia. José Antonio Reyes colgó un falta perfecta para que el defensa andaluz cabecease a la perfección para poner el 1-0 final.