Catar suspende todas las competiciones deportivas: la Finalissima entre España y Argentina, en duda
- La tensión geopolítica ofrece un clima de inestabilidad en toda la región
- España y Argentina debían cruzarse en Lusail el 27 de marzo
La Federación de Fútbol de Catar ha anunciado durante la mañana de este domingo que suspende todas las competiciones deportivas celebradas en su territorio. Esto afecta a la liga local de fútbol, donde militan jugadores españoles como Joselu, Pablo Sarabia o Luis Alberto, internacionales con la selección española.
Precisamente un partido del combinado nacional es el acontecimiento más relevante que debería disputarse en Catar en este mes de marzo. El día 27, España y Argentina debían encontrarse en el Lusail Stadium para disputarse el título de la 'Finalissima', una especie de Supercopa para determinar quien es mejor entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa.
Pese a quedar aún un mes, la situación que sufren estos países de Oriente Medio, con Israel y Estados Unidos atacando Irán y ésta atacando a las bases estadounidense de países como Catar o Emiratos Árabes Unidos, no son nada halagüeñas de cara a poder reanudar el campeonato catarí y dar luz verde a esta competición. Quedaría por ver si se suspendería o se llevaría a otro lado.
España también debería disputar un duelo ante Egipto el día 30 de marzo en el mismo lugar, algo que también parece difícil que vaya a suceder.
Buenas tardes. En medio del ataque de Israel y Estados
Unidos sobre Irán echamos una mirada a las posibles implicaciones
canal!
lejos un mundial de fútbol en Estados Unidos o un España-Argentina la
finalísima en Doha
en menos de un mes
Qatar en medio ahora del fuego cruzado reparte juego en lo geopolítico pero
también en lo deportivo.
España debe disputar allí la finalísima
contra Argentina en cuatro semanas, un torneo a unos 40 kilómetros de
distancia de la mayor base
de Estados Unidos en Oriente Medio...
...tampoco el Mundial escapa a las tensiones internacionales...
...la selección de Irán..
está clasificada y tendría que viajar a eeuu una sede que ya cuestionaron voces
desde alemania
en respuesta a las amenazas de anexión de Groenlandia.
Infantino llamaba a la calma de sus manos
Trump llegó incluso a recibir el premio FIFA de la paz.
Irán, el primer país que detuvo las competiciones
Irán, que vive un momento muy convulso, detuvo automáticamente todas sus competiciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Jugadores como Antonio Adán, ex de Real Madrid, Atlético o Real Betis, han tenido suerte de poder coger uno de los últimos aviones que salieron de Teherán antes de cerrar el espacio aéreo.
Otros, como los equipos sub 18 de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket, que estaban disputando un torneo en Dubái, no han tenido tanta suerte. El torneo se detuvo en mitad de un partido, cuando empezaron a caer misiles cerca del lugar donde se disputaba la competición, y por el momento no han conseguido salir del hotel del que se hospedan.
En la Euroliga también, torneo con dos equipos israelíes y uno de Dubái, ya se ha suspendido el choque que debía jugarse en Tel Aviv entre Hapoel y París este mismo miércoles 4. Los equipos europeos habían regresado tras varios años a jugar partidos a Israel, algo que podría volver a detenerse en caso de que la situación siguiese escalando.