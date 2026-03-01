Catar suspende todas las competiciones deportivas: la Finalissima entre España y Argentina, en duda

La Federación de Fútbol de Catar ha anunciado durante la mañana de este domingo que suspende todas las competiciones deportivas celebradas en su territorio. Esto afecta a la liga local de fútbol, donde militan jugadores españoles como Joselu, Pablo Sarabia o Luis Alberto, internacionales con la selección española.

Precisamente un partido del combinado nacional es el acontecimiento más relevante que debería disputarse en Catar en este mes de marzo. El día 27, España y Argentina debían encontrarse en el Lusail Stadium para disputarse el título de la 'Finalissima', una especie de Supercopa para determinar quien es mejor entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa.

Pese a quedar aún un mes, la situación que sufren estos países de Oriente Medio, con Israel y Estados Unidos atacando Irán y ésta atacando a las bases estadounidense de países como Catar o Emiratos Árabes Unidos, no son nada halagüeñas de cara a poder reanudar el campeonato catarí y dar luz verde a esta competición. Quedaría por ver si se suspendería o se llevaría a otro lado.

España también debería disputar un duelo ante Egipto el día 30 de marzo en el mismo lugar, algo que también parece difícil que vaya a suceder.

00.57 min Transcripción completa Buenas tardes. En medio del ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán echamos una mirada a las posibles implicaciones canal! lejos un mundial de fútbol en Estados Unidos o un España-Argentina la finalísima en Doha en menos de un mes Qatar en medio ahora del fuego cruzado reparte juego en lo geopolítico pero también en lo deportivo. España debe disputar allí la finalísima contra Argentina en cuatro semanas, un torneo a unos 40 kilómetros de distancia de la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio... ...tampoco el Mundial escapa a las tensiones internacionales... ...la selección de Irán.. está clasificada y tendría que viajar a eeuu una sede que ya cuestionaron voces desde alemania en respuesta a las amenazas de anexión de Groenlandia. Infantino llamaba a la calma de sus manos Trump llegó incluso a recibir el premio FIFA de la paz. La tensión geopolítica alcanza el deporte: así puede afectar al Mundial y a la Finalissima