De pensar en ganar a retirarse en la vuelta 15: Australia confirma la debacle de Aston Martin y la pesadilla de Alonso

25 de mayo de 2025. Gran Premio de Mónaco. Fernando Alonso es entrevistado por DAZN antes de la carrera. "¿Con qué posición te das por satisfecho hoy?". La respuesta del asturiano, inesperada y optimista, cae como una bomba en el mundo de la Fórmula 1: "Ganar en Australia 2026".

Aquellas declaraciones alimentaron la ilusión de sus aficionados, ya de por sí eufóricos tras la llegada de Adrian Newey a Aston Martin y el inicio de sus labores de diseño del coche de la temporada siguiente.

Todo parecía destinado a que 2026 fuese el año. La nueva reglamentación, el fichaje del ingeniero más laureado de la Fórmula 1, la incorporación del motor Honda... Diez meses después, el sueño se ha convertido en pesadilla. O, al menos, en el inicio de ella.

El Gran Premio de Australia, primero de la temporada, ha confirmado la debacle que comenzó a barruntarse en pretemporada, donde Fernando y Stroll apenas pudieron rodar. De pensar en ganar en Melbourne... a solo poder dar 15 vueltas en el circuito de Albert Park.

Una debacle inesperada para un proyecto ilusionante Desde hace un tiempo, 2026 aparecía marcado en rojo en el calendario de Fernando Alonso y Aston Martin. Todas las piezas parecían encajar. Solo los más escépticos ponían en duda uno de los elementos clave del proyecto: el motor Honda. La dolorosa experiencia del asturiano con el fabricante japonés en su etapa en McLaren despertaba dudas. Sin embargo, el reciente éxito de Honda con Red Bull despejaba en cierta medida los fantasmas. Las elucubraciones optimistas se sucedían: "Honda ha aprendido", "Es imposible que vuelva a pasar"... Tras la primera carrera de 2026, los desconfiados sacan pecho. Tenían razón... o, al menos, de momento la tienen. La escudería de Lawrence Stroll está experimentando numerosos problemas con la marca japonesa que, según Newey, comenzaron a descubrir en noviembre del año pasado. La realidad es que la plantilla de Honda es muy diferente a la que triunfó de la mano de Red Bull y la nueva reglamentación parece haberles pillado con el pie cambiado. Sea como fuere, el coche no es que no cumpla con las expectativas de luchar por podios y victorias, sino que ni siquiera es capaz de completar un puñado importante de vueltas. El laureado ingeniero, team principal de Aston Martin, no esconde su frustración. "No, no estábamos al tanto de que faltaba gente con experiencia en F1. Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrence Stroll, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Y además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo no volvería al trabajo. No habríamos firmado con ellos", explicó Newey esta semana. Algunos de los problemas del coche han rozado el surrealismo. El propio Newey reconoció que las vibraciones del motor dañaban las baterías y podrían afectar a otros elementos del coche, como los retrovisores. Además, podrían repercutir incluso en el estado físico de los pilotos. Un drama. La situación es compleja y parece que tardará algunos meses en comenzar a revertirse.