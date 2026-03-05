Semáforo en verde: el Mundial de F1 da comienzo en Australia con cambios revolucionarios y el estreno de Madrid

Este fin de semana da comienzo en el circuito de Albert Park de Melbourne el GP de Australia de Fórmula 1, primero de la temporada 2026 en un Mundial donde Lando Norris defiende su recién estrenada corona de campeón del mundo de pilotos y su equipo, McLaren, el de constructores.

Será el primero de 24 fines de semana de carreras, con seis de ellos albergando sprints, entre los que habrá de nuevo 14 años después dos en España: Barcelona y Madrid. No será la única novedad, porque muchas escuderías estaban esperando a este 2026 y las ansiadas novedades como una manera de devolver a la F1 su antigua competitividad, pero en la pretemporada se ha visto que la igualdad se hará de rogar y la lista de favoritos se verá reducida a los de siempre.

Verstappen, Piastri y Hamilton, principales rivales de Norris Entre esos estará el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, el considerado "vencedor moral" del año pasado por mantener viva la lucha por el Mundial de pilotos, a pesar de contar con un coche netamente inferior al McLaren. Este año, con motor Ford y un nuevo compañero en la persona de uno de los mejores 'rookies' de 2025, Isack Hadjar, vuelven a aspirar a todo. La pelea interna en la escudería británica fue en parte la que benefició a 'Mad Max' a la hora de seguir teniendo esperanzas, lo que implica la participación de un tercer actor: Oscar Piastri. El piloto australiano querrá demostrar que es tan digno para luchar por el Mundial como su compañero Norris, pero lo tendrá difícil en el seno de un equipo británico contra un piloto británico. La misma nacionalidad que el siete veces campeón Lewis Hamilton, que ansía volver a lo más alto seis años después y que en pretemporada Ferrari le ha devuelto la ilusión de tener por fin el coche competitivo con el que soñó con su fichaje estrella del año pasado. Finalmente, a pesar de las esperanzas puestas por todos los equipos en los cambios, los equipos aspirantes siguen siendo los mismos. A los tres de antes se une Mercedes, donde se está consolidando el italiano Kimi Antonelli como gran baza ante el estancamiento del británico George Russell. La marca alemana se autosuministra el motor, al igual que a McLaren.

Las dudas de Alonso y Sainz Ante el optimismo de los considerados 'grandes', las dudas de aquellas escuderías que ponían todas sus esperanzas en este 2026. Eso implica a Aston Martin y al español Fernando Alonso, que con el fichaje del ingeniero Adrian Newey el año pasado pensaban dar un paso adelante esta temporada, pero los resultados de pretemporada del nuevo motor Honda han dejado mucho que desear. Newey, al que se considera creador del mejor Red Bull en sus dos ciclos ganadores, es un experto en la aerodinámica, pero se ha mostrado escéptico a la hora de ensamblar las mejoras con el motor de la marca nipona. Fiel a su estilo de llevar el empaquetado al límite, pidió a última hora instalar el MGU-K en una posición extremadamente baja para hundir el centro de gravedad del AMR26. Esto obligó a dividir el paquete de baterías en dos niveles y cambiar los anclajes originales, lo que provocó unas vibraciones demasiado altas que hacían resonar las baterías dentro del chasis. Fernando Alonso se sube por primera vez al nuevo AMR26 de Aston Martin "Los sistemas están interactuando de una forma que las simulaciones en Sakura (sede de Honda) no predijeron", declaró Newey a Motorsport. Los problemas de pretemporada han hecho que algunos califiquen el Aston Martin de "laboratorio andante" y arroje dudas sobre su rendimiento. A sus 44 años, Alonso quería aguantar hasta tener al menos una temporada en la que aspirara a algo más que puestos bajos del podio, y más teniendo un GP en Madrid. Tampoco han ido mejor las cosas en Williams, donde milita un año más Carlos Sainz a la espera de dar un paso adelante después de dos podios la temporada pasada. La otrora escudería vencedora de mundiales, ahora ha visto cómo en pretemporada su FW48 no pasaba el crash test y perdió días críticos de test en Barcelona. "Vamos a empezar la primera mitad del año con expectativas más bajas que en 2025... pero mis 11 años de experiencia pueden servir de guía", dijo Sainz en la última jornada de pruebas en Baréin, en declaraciones recogidas por DAZN. 01.01 min Carlos Sainz: "Hemos llegado tarde y con un poco de falta de preparación" Para colmo de dificultades añadidas a las opciones de los españoles, se deben tener en cuenta nuevos rivales en esa 'zona media de la tabla' con la entrada de Audi en lugar de Sauber y la llegada de Cadillac, que ha traído de vuelta al mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Más competencia para arañar puntos.

Adiós, DRS; hola, "aerodinámica activa": las novedades técnicas Esas esperadas novedades técnicas se resumen en varios puntos. La más llamativa es la eliminación del DRS, que pasa a ser sustituido por lo que se denomina aerodinámica activa: todos los pilotos pueden mover sus alerones (delantero y trasero) para reducir resistencia en las rectas, sin necesidad de estar a un segundo del rival. El más llamativo en la pretemporada ha resultado ser el de Ferrari, con una capacidad de girar 360º grados. La potencia se divide a partes iguales entre el motor de combustión (V6 Turbo) y la parte eléctrica (MGUK), que duplica su potencia hasta los 350 kW. Se introduce el Manual Override Mode, una potencia extra de la batería que solo podrá usar el perseguidor para facilitar el adelantamiento, el botón llamado push to pass. 00.49 min Briatore: "Fernando Alonso es increíble, muy competitivo; puede seguir uno o dos años más" Visualmente eso se traduce en que los monoplazas son más cortos, estrechos y 30 kg más ligeros. Al tener menos carga aerodinámica, serán más lentos en curva y más difíciles de conducir. El piloto vuelve a ser determinante en la gestión del freno motor para recargar baterías. No todo el mundo ha recibido estas novedades de forma positiva. Verstappen se ha referido a la "Fórmula E con esteroides". Por su parte, Alonso han lanzado la advertencia: "Si gastas esa energía (para adelantar), la pagarás en la siguiente recta. Así que igual te re-adelantan", aunque en el otro lado de la balanza ha alabado la "libertad" que da el Manual Override Mode.