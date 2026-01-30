Fernando Alonso se sube por primera vez al nuevo AMR26 de Aston Martin

El piloto español Fernando Alonso se puso este viernes por primera vez al volante del AMR26, el nuevo vehículo de Aston Martin, en la última jornada de los tests de Barcelona previos al inicio oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El monoplaza diseñado por Adrian Newey ya debutó en la sesión vespertina del jueves, con Lance Stroll a los mandos, aunque apenas completó cuatro vueltas y provocó una bandera roja al pararse a la entrada del 'pit lane'.

Stroll lo estrena el jueves con una bandera roja Durante este viernes, Alonso, dos veces campeón del Mundial de Fórmula Uno (2005 y 2006), pudo darle más rodaje, terminando en total con 61 vueltas. La mayoría de ellas fueron con la velocidad limitada, porque la intención de Aston Martin no era ser los más rápidos, sino probar un coche que llegó a Barcelona en la tarde del miércoles. Por la mañana, Alonso dio 49 vueltas, con tiempos rondando el 1:21, según el portal especializado motorsport.com. Por la tarde, el asturiano llegó a 1:20.7. "Siempre es un momento especial pilotar un nuevo coche por primera vez, especialmente en un nuevo ciclo de normas. Durante los años he experimentado muchos cambios en la Fórmula 1, y te das cuenta rápido de qué dirección está cogiendo el coche. Hemos completado un programa sólido con buena distancia, lo cual es el objetivo principal ahora. Es todavía muy pronto y tenemos mucho trabajo por hacer", declaró Alonso a los medios de la escudería. Stroll, que no salió a la pista este viernes, reforzó las ideas del asturiano: "Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo para que el coche estuviera listo. Mi tiempo en pista ha sido limitado, pero ha estado bien ponerse al volante por primera vez y empezar a coger sensaciones con el coche. Tengo ganas de llegar a Baréin y coger el coche otra vez".