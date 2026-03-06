El Aston Martin de Alonso se hunde en los libres de Australia, liderados por Oscar Piastri

El español Fernando Alonso y su equipo, Aston Martin, no han gozado de suficiente pretemporada para ajustar los problemas de vibraciones de la unidad de potencia de Honda en el chasis diseñado por Adrian Newey. Así se ha visto en los entrenamientos libres del GP de Australia, el debut del Mundial de F1.

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, ha dominado los entrenamientos oficiales con un mejor tiempo de 1:19.729, superando a los Mercedes de Kimi Antonelli (+214) y George Russell (+320) en el trazado de Albert Park.

Fernando Alonso apenas pudo probar unas vueltas con su limitado Aston Martin, que no está para competir aún con plenas garantías -20º a 4.933- mientras que el mexicano Sergio Pérez apenas pudo rodar un par de vueltas con su Cadillac, siendo el único que no pudo registrar tiempos sobre la pista.

Ya a los 15 minutos de haber arrancado el entrenamiento, entraría en la pista el Aston Martin de Fernando Alonso, una de las principales notas negativas de este arranque de la temporada, dados los problemas en la unidad de potencia que la propia Honda recalcó poco antes de iniciar la primera sesión.

Con ello, el asturiano se dedicó a probar el monoplaza sobre el circuito de Melbourne, limitado por las consabidas vibraciones que afectan al monoplaza de la escudería británica, mientras que Antonelli, Piastri y Russell seguían marcando los mejores cronos con el paso de los minutos. El otro español, Carlos Sainz, también tuvo problemas terminando 17º a 2,5 segundos.