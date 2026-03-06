El Aston Martin de Alonso se hunde en los libres de Australia, liderados por Oscar Piastri
- El asturiano apenas puede dar unas vueltas para marcar el 20º tiempo de la sesión
- La unidad de potencia de Honda sigue dando quebraderos de cabeza a la escudería
El español Fernando Alonso y su equipo, Aston Martin, no han gozado de suficiente pretemporada para ajustar los problemas de vibraciones de la unidad de potencia de Honda en el chasis diseñado por Adrian Newey. Así se ha visto en los entrenamientos libres del GP de Australia, el debut del Mundial de F1.
El australiano Oscar Piastri, de McLaren, ha dominado los entrenamientos oficiales con un mejor tiempo de 1:19.729, superando a los Mercedes de Kimi Antonelli (+214) y George Russell (+320) en el trazado de Albert Park.
Fernando Alonso apenas pudo probar unas vueltas con su limitado Aston Martin, que no está para competir aún con plenas garantías -20º a 4.933- mientras que el mexicano Sergio Pérez apenas pudo rodar un par de vueltas con su Cadillac, siendo el único que no pudo registrar tiempos sobre la pista.
Ya a los 15 minutos de haber arrancado el entrenamiento, entraría en la pista el Aston Martin de Fernando Alonso, una de las principales notas negativas de este arranque de la temporada, dados los problemas en la unidad de potencia que la propia Honda recalcó poco antes de iniciar la primera sesión.
Con ello, el asturiano se dedicó a probar el monoplaza sobre el circuito de Melbourne, limitado por las consabidas vibraciones que afectan al monoplaza de la escudería británica, mientras que Antonelli, Piastri y Russell seguían marcando los mejores cronos con el paso de los minutos. El otro español, Carlos Sainz, también tuvo problemas terminando 17º a 2,5 segundos.
Piastri gana el pulso a Mercedes
Piastri mantuvo el pulso con respecto a los Mercedes, a diferencia de su compañero y vigente campeón, Lando Norris, que no pasó de la séptima plaza a más de un segundo (+1.065).
Por su parte, los Ferrari -que habían dominado en la primera sesión- se mantuvieron en un segundo escalón, con el británico Lewis Hamilton firmando el cuarto mejor crono (+321) y el monegasco Charles Leclerc el quinto (+562).
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue de menos a más en un ajetreado entrenamiento en el que alcanzó el sexto tiempo (+637), superando al propio Norris, así como al Racing Bulls del británico de origen sueco Arvid Lindbland (+1.193) y al Red Bull del francés Isack Hadjar (+1.211).