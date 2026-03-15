El GP de Catar de MotoGP se traslada a noviembre por la guerra y desplaza una semana al de la Comunitat Valenciana

El Gran Premio de Catar de MotoGP, previsto inicialmente para disputarse en abril, ha sido aplazado hasta el 8 de noviembre debido a la situación geopolítica actual en Oriente Medio, lo que afecta también a las últimas pruebas, de Portimao (Portugal) y la Comunitat Valenciana, que pasa del 22 del noviembre 29, según han informado este domingo la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la organización del Mundial.

La decisión, según la misma, se ha adoptado "en estrecha colaboración" con el promotor y las autoridades cataríes, "con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes".

"Tras una exhaustiva planificación de escenarios y un análisis del calendario, se ha elegido la fecha revisada para garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimão se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la final de temporada en Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas", añade el comunicado.