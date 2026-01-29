Rubén Blades, a Pirineos Sur 2026

Rubén Blades se suma al cartel de la 33ª edición de Pirineos Sur. Figura capital de la música popular latinoamericana, el artista panameño está considerado uno de los grandes arquitectos de la salsa moderna. Su música volverá a sonar en directo en el escenario florante de Lanuza el domingo 19 de julio acompañado por la Roberto Delgado Big Band. Esta formación, integrada por veinte músicos, toca con Rubén Blades desde 2010 y juntos presentarán en directo en Pirineos Sur el disco Fotografías, publicado en 2025.

Además de a Rubén Blades, el festival aragonés ha anunciado las incorporaciones de José González, Rufus Wainwright, Suede o Bomba Estéreo a su cartel para 20126, así como la participación de los siguientes artistas nacionales: Nacho Vegas, La M.O.D.A., Dani Fernández, Valeria Castro, Carlos Ares o La Fúmiga.

Un año más, la diversidad de estilos y la presencia de proyectos musicales en plena efervescencia creativa son las señas de identidad del cartel de Pirineos Sur, que celebrará en 2026 su edición número 33 entre los días 9 y 26 de julio en el escenario de Lanuza (Huesca).