'Territorio 9', premio a la labor divulgativa en Hispacómic 2026

El Salón de cómic hispano portugués de Sevilla, Hispacómic, ha galardonado al programa de Radio 3Territorio 9 con el premio a la labor divulgativa. El jurado ha destacado cómo el programa profundiza en las relaciones del cómic con las diferentes formas de la cultura popular contemporánea y muestra la extraordinaria riqueza del noveno arte en la actualidad.

"Con un estilo próximo y cercano, Javier Alonso ha sabido dar voz al variado ecosistema del sector: desde autores y editores, hasta traductores, libreros o directores de festivales. Por los micrófonos de Territorio 9 han pasado y pasan nombres consagrados y firmas emergentes que ayudan a dar una visión amplia del mundo de la historieta. Su compromiso con la divulgación ha hecho de su espacio un verdadero territorio amigo para las viñetas."

También fueron galardonados José Manuel Trabado a la publicación teórica y Pablo Monteiro a la labor crítica en Portugal.

Puedes escuchar Territorio 9, el programa de cómics, fanzines, ilustración y tatuajes de Radio 3, cada día de lunes a viernes entre las 15.00h y las 16.00h de la tarde.