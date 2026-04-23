"Hay que apostar por el riesgo, la creatividad, la autonomía y la independencia"

En la cuarta jornada de Cultura26 los espacios independientes y los proyectos que sostienen la creación desde los márgenes son el eje del diálogo. Hablamos desde el Museo del Prado sobre la cultura alternativa y las iniciativas que funcionan como refugio y motor cultural fuera de los circuitos institucionales tradicionales.

Participan el cineasta, comisario y programador Pela del Álamo, la gestora cultural y Directora artística del Teatro del Barrio Ana Belén Santiago, el editor y programador cultural Raúl Alonso y la editora y socia creadora de la editorial Barrett Belén García.

Moderado por Cristina Moreno, el debate ha arrancado con una reflexión en torno al riesgo. Por ejemplo, el que asume actualmente la editorial Barrett, representada por Belén García, que ha puesto en marcha lo que ha denominado un "catálogo a ciegas": publicar novelas sin revelar su autoría. "Un proyecto horizontal, con personas bastante conocidas dentro del mundo literario" y que supone al final un "juego especulativo", ha dicho.

Pela del Álamo, desde su experiencia en el mundo del cine, ha explicado cómo los festivales deben ser quienes se animen a "apostar por el riesgo, la creatividad, la autonomía y la independencia" para, a su vez, acercar al pública la "innovación en el lenguaje" audiovisual.

Ana Belén Santiago, directora del Teatro del Barrio de Madrid (Premio Nacional de Teatro 2024), ha destacado cómo el espacio que dirige busca ser un "teatro político, culturalmente diverso" y que sea "un reflejo de nuestras calles. La voluntad que tenemos es la de mirar el mundo con curiosidad y aprender", ha asegurado.

¿Cuáles son las ideas que os obsesionan? De nuevo Ana Belén Santiago ha sido clara: "tratar de recuperar una memoria oculta y hablar de lo que acontece hoy en día". Para Raúl Alonso, quien ha reconocido que su "bagaje viene del 'underground'", el foco actual está en buscar las serendipias, "cruzar diferentes disciplinas". Su proyecto Espacio Vacío -"un espacio que existe solo en mi mente", ha dicho-, elabora una programación musical que busca fomentar un "diálogo entre lo orgánico y lo sintético". "La hibridación, la interconexión de las disciplinas, es fundamental", ha expresado Pela del Álamo en esta misma línea. "Los festivales (de cine) tienen que fomentar el encuentro entre las personas; solo con darle al 'play' no captas el interés", ha añadido. Desde la editorial Barrett, "especialmente desde el mundo del fanzine", Belén García ha reconocido fijarse en lo que ha llamado "los más márgenes, buscando algo que a nosotras mismas nos de algo diferente".

¿Quiénes son vuestros interlocutores? Pela del Álamo, con 25 años de experiencia en el mundo del cine, ha relatado cómo "al principio, las disciplinas artísticas eran mucho más estancas" y cómo "la digitalización, la democratización de las herramientas" ha propiciado que "el paradigma del artista clásico se haya transformado totalmente. Hay una transversalización de las disciplinas que es muy enriquecedora". Sin embargo, Raúl Alonso ha expresado que no encuentra esta misma transversalización entre el público: "me da la sensación de que está bastante segmentado, por lo menos en Madrid". Belén García, que desarrolla su labor en la ciudad de Sevilla, cree que en lo que se refiere a la oferta cultural "hay gente interesada pero no le llega" aunque a la vez piensa que "sí que hay un público fiel, hay un público lector y una tendencia a una mayor lectura".

El papel de las redes sociales "A mí me inquieta mucho cómo tenemos nuestra identidad y nuestras herramientas de comunicación totalmente volcadas y entregadas a las herramientas de unas corporaciones privadas. Si mañana Meta cierra, cambia de modelo de negocio o juega con el algoritmo, te quedas fuera; estamos totalmente expuestos", ha advertido Pela del Álamo. En el caso del Teatro del Barrio, Ana Belén Santiago ha explicado cómo "nuestro mayor impacto son boletines con mucha personalidad que enviamos por correo electrónico. Somos una sala de 131 butacas con dos funciones al día y creo que existen otras formas eficaces de comunicar... pero no tenemos tiempo". En este sentido, ha asegurado apostar también desde el teatro que dirige por la cartelería, la conversación, el encuentro y por crear una comunidad en torno al teatro: "necesitamos un lugar". "Tener un espacio es fundamental. Una continuidad, una comunidad", según Pela del Álamo, pero "en el caso de los eventos o de las propuestas periódicas, tienes que generar una corriente de interés en momentos determinados y es muy difícil. Tienes que hacer que la gente salga de su rutina. Cuando propones contenidos que no son convencionales, que no son fórmulas, tienes que hacer un trabajo de pedagogía, de comunicación, que implica ir al detalle. En ese sentido las redes son muy eficaces", ha asegurado. Raúl Alonso ha puesto en valor "un cierto sentido de pertenencia", el hecho de que el público se identifique con esos discos, libros, películas u obras de teatro que tú les propones aunque "no sean necesariamente los mejores".

Los efectos de la pandemia en las industrias culturales "La pandemia fue devastadora porque las plataformas se aprovecharon y los hábitos de consumo han cambiado totalmente. Ahora consumimos contenidos en el teléfono y tenemos el cerebro destrozado de hacer 'scroll'", ha asegurado Pela del Álamo. Sin embargo, Raúl Alonso opina que "en la música la gente está encontrando un bálsamo. Un espacio de recogimiento y conexión en el que estamos volviendo a lo orgánico, lo sensitivo y apelamos a lo analógico", según ha podido experimentar en su proyecto Modo Avión. Como el teatro es un "género en crisis desde el principio", ha ironizado Ana Belén Santiago, actualmente se da una situación curiosa: "estamos en un tiempo bueno, positivo, dulce y muchas creadoras están muy inspiradas, con propuestas muy atractivas que conectan mucho. Quizá porque ya estamos cinco años después de la pandemia y hay una cierta digestión, un cierto duelo trabajado y una conexión con lo vital". Además, cree Santiago que un punto a favor para el teatro es que es un lugar donde "tienes que tener el móvil apagado". Por eso se convierte en "un espacio de comunidad tangible". Desde la perspectiva editorial, Belén García ha destacado que "a nivel de pandemia nosotras nos llevamos el oro: el que no hizo un bizcocho se leyó un libro". Ha explicado, además, cómo gran parte de ese público "se ha quedado". Y una curiosidad: "el público joven -menor de 35 años- es el que más lee".