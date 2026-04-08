Cultura 26 | Se alquila ciudad

Cultura, vivienda y espacio público se cruzan en este debate sobre el futuro urbano. Esta última jornada del ciclo abordará la relación entre cultura y ciudad, el urbanismo, la vivienda y las transformaciones del espacio urbano en la actualidad. Participan Juan Cavestany, Alfonso J. Ussía, Leonor Martín y Lucía González. Moderado por Nacho Álvaro.

Juan Cavestany Director de cine, guionista y dramaturgo con amplia trayectoria. Ganador del Premio Max por la obra Urtain con la compañía Animalario. Desde 2022 trabaja en un proyecto documental de largo recorrido sobre la ciudad de Madrid, cuya primera entrega, Madrid, Ext., se estrenó en 2025. Anteriormente ha realizado películas independientes como Gente en sitios o Un efecto óptico, y series populares como Vergüenza, entre otras.

Alfonso J. Ussía Escritor y periodista con amplia trayectoria en medios. Autor de novelas como Borroka y El puente de los suicidas, y de libros centrados en Madrid. Ganador de premios de narrativa y periodismo, es columnista habitual en prensa escrita y colaborador en programas de radio. Destaca por su estilo literario y presencia mediática.

Leonor Martín Actriz, arquitecta y creadora audiovisual multidisciplinar. Formada en arquitectura y cine en España y Cuba, combina diseño, docencia y creación audiovisual. Ha trabajado en series como Física o Química y Acacias 38, y dirige y escribe cortometrajes propios. Divulgadora de arquitectura en televisión y publicaciones, es autora del libro Los lugares invisibles.