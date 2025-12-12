Pastora Vega y Pablo Carbonell, protagonistas de 'Género de dudas', visitan 'Atención Obras'

Cayetana Guillén Cuervo recibe este sábado en ‘Atención Obras’ a una fantástica pareja: Pastora Vega y Pablo Carbonell, protagonistas de la obra de teatro ‘Género de dudas’, dirigida por Gabriel Olivares.

Sobre el escenario, los actores dan vida a un matrimonio aparentemente sólido cuya vida perfecta se resquebraja tras una noticia inesperada. Un auténtico tsunami emocional que sacará a la luz sus verdaderas caras. Se trata de una obra que abarca desde el cinismo y la hipocresía a la empatía y la tolerancia, la comedia número 101 que dirige el argentino Gabriel Olivares. Completan el elenco Ariana Bruguera y Abraham Arenas.

'Atención Obras' ROBERTO MORENO MOYA

Durante la entrevista, los invitados harán un viaje en el tiempo recordando la primera vez que Pastora y Pablo coincidieron trabajando juntos en el año 1983. También repasarán la primera aparición de la actriz en TVE y Pablo revelará qué siente realmente por la canción que tanto éxito le ha dado: ‘Mi agüita amarilla’.