Pastora Vega y Pablo Carbonell, protagonistas de 'Género de dudas', visitan 'Atención Obras'
- Sábado 13 de diciembre, a las 18:50 horas en La 2 y RTVE Play
Cayetana Guillén Cuervo recibe este sábado en ‘Atención Obras’ a una fantástica pareja: Pastora Vega y Pablo Carbonell, protagonistas de la obra de teatro ‘Género de dudas’, dirigida por Gabriel Olivares.
Sobre el escenario, los actores dan vida a un matrimonio aparentemente sólido cuya vida perfecta se resquebraja tras una noticia inesperada. Un auténtico tsunami emocional que sacará a la luz sus verdaderas caras. Se trata de una obra que abarca desde el cinismo y la hipocresía a la empatía y la tolerancia, la comedia número 101 que dirige el argentino Gabriel Olivares. Completan el elenco Ariana Bruguera y Abraham Arenas.
Durante la entrevista, los invitados harán un viaje en el tiempo recordando la primera vez que Pastora y Pablo coincidieron trabajando juntos en el año 1983. También repasarán la primera aparición de la actriz en TVE y Pablo revelará qué siente realmente por la canción que tanto éxito le ha dado: ‘Mi agüita amarilla’.
Teatro y música de Love of Lesbian en directo
Junto a ellos verán un reportaje sobre la obra de teatro ‘Personas, lugares y cosas’, protagonizada por Irene Escolar en el Teatro Español de Madrid bajo la dirección de Pablo Messiez. A continuación, otro reportaje se centrará en la adaptación de la novela ‘Historia de una maestra’, de Josefina Aldecoa, que se representa en el Teatro Valle Inclán de Madrid.
La agenda cultural ofrecerá las últimas propuestas. Y para cerrar el programa, música, la del grupo Love of Lesbian, actualmente de gira por España, que participará en el Actual Festival de Logroño el próximo 3 de enero.