Loquillo y sus 'corazones legendarios' estarán en el último 'Atención Obras' del año

José María Sanz, Loquillo, es el invitado del último programa del año de ‘Atención Obras’. El cantante barcelonés, afincado en el País Vasco, presentará doble álbum y gira bajo el mismo nombre de ‘Corazones Legendarios’.

El doble álbum, cuyo título está sacado de una canción de Lou Reed, es un recorrido por sus 47 años de carrera con 23 canciones que interpreta con otros tantos artistas invitados. Músicos de distinto estilo y generación como Coque Malla, Raphael, Nat Simons, Alaska, Hinds, Miguel Poveda o Bunbury.

Loquillo contará cómo desde el principio de su carrera fue reinventándose para abarcar desde el rock and roll más clásico de Buddy Holly a la canción francesa de Jacques Brel. También su relación con la literatura, las novelas autobiográficas que ha escrito y los poetas cuyas letras ha musicado.

'Loquillo' en 'Atención Obras'

Junto a él, verán un reportaje de la exposición del legendario fotógrafo Robert Capa del que se exponen por primera vez en España los originales de la agencia Magnum Photos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Algunas de sus míticas fotos corresponden a la Guerra Civil Española en la que combatió el padre de Loquillo. Una muestra que han recorrido de la mano del fotoperiodista Gervasio Sánchez.

A lo largo del programa se repasarán las últimas citas culturales y después se ofrecerá un reportaje sobre el musical ‘Oliver Twist’, el clásico de Charles Dickens que se representa en el Teatro La Latina de Madrid.

‘Atención Obras’ despedirá este 2025 con León Benavent, que actuarán en el 26 de diciembre en el Festival Inverfest en Madrid. El programa regresará el 10 de enero.